Nerimą sukėlusį reiškinį iš Astravo atominės elektrinės užfiksavo ir iš kosmoso: pateikė paaiškinimą

„Antradienį vietovėse aplink Kauną ir Vilnių vyravo labai ramios atmosferos sąlygos. Priežemio sluoksnyje vėjas buvo itin silpnas. Susidarė sąlygos tiek dūmams, tiek garams iš aušinimo kaminų kone tiesiu stulpu kilti į viršų. Šį reiškinį pastebėjo ne tik kauniečiai, bet ir vilniečiai. Pastarųjų daugiausia, nes iš Vilniaus buvo aiškiai matyti garų stulpai, kylantys iš Astravo AE. Atrodė įdomiau, nes apylinkėse dar kybojo nestori sluoksniniai debesys. Susidarė vaizdas, kad elektrinė kaip kokia debesų gamykla gamina debesis. Ir taip, tai tiesa, jog kartais vandens garai, pakilę iš aušinimo kaminų, sukuria laikinus debesis (pavadinimu homogenitus), bet tie svaičiojimai apie tai, kad dėl tokių kaminų specialiai užtraukiamas debesimis dangus, jog dieną nešviestų Saulė, tėra tik kažkieno, nesuprantančio atmosferos, nusišnekėjimai“, – antradienį buvo rašoma feisbuko mokslo svetainėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“.
Vėliau meteorologas šią temą pratęsė ir pasidalijo nuotrauka iš palydovo.
Feisbuko grupės „Orų entuziastai“ nuotr.
„Nuotrauka – iš serijos „Tik nerodykite to sąmokslo teorijų skleidėjams“, nes po to prisigalvos kažko apie geoinžineriją. Štai taip gana įspūdingai spalio 7 dieną atrodė iš Astravo AE aušinimo bokštų kylantys garai. Galima matyti ne tik aukštą (nes meta šešėlį) garų stulpą, tačiau ir debesų „akį“. Ant šitų (ypač esančių menamos akies vyzdyje) jau galima sakyti, jog jie nenatūralūs, nes tikrai susiformavo dėl elektrinės (t. y. žmogaus veiklos). Tiesa, jeigu nebūtų ten veikiančios elektrinės, tai sluoksniniai debesys vis tiek ten būtų buvę. Tiesiog tos akies formos šioje nuotraukoje nematytumėme. Debesų masyvas atrodytų vientisesnis“, – anot meteologo G. Valaikos, aukštai pakilusių garų įtaka sluoksniniams debesims buvo matyti net apie 20 kilometrų spinduliu aplink atominę elektrinę.
Kaip jau rašyta, eksploatuojant atominę elektrinę technologinio proceso metu šiltas vanduo yra atvėsinamas ir išgarinamas aušinimo bokštuose. Iš jų ir kyla vandens garai, kuriuos Lietuvos gyventojai gali painioti su dūmais.
„Šis įprastas technologinis procesas atominės elektrinės saugai ir gyventojams bei aplinkai pavojaus nekelia“, – antradienį skelbė RSC.
Anot jo, apie bet kokį gręsiantį pavojų, susijusį su radioaktyviųjų medžiagų pasklidimu aplinkoje, gyventojai būtų informuoti nedelsiant.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba prognozuoja, kad trečiadienį vietomis vakariniuose rajonuose lietus. Vėjas pietvakarių, pietų, 6–11 m/s. Aukščiausia temperatūra 12–17 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį daugiausia vakariniuose rajonuose, dieną daug kur palis. Vėjas naktį pietų, pietvakarių, 4–9 m/s, dieną pietvakarių, vakarų, 7–12 m/s. Temperatūra naktį 5–10, pajūryje iki 12 laipsnių šilumos, šalies rytuose kai kur 2–4 laipsniai šilumos, dirvos paviršiuje vietomis šalnos 0–3 laipsniai šalčio, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Penktadienį daug kur palis, dieną protarpiais. Vėjas pietvakarių, vakarų, pereinantis į šiaurės vakarų, 8–13 m/s, kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 6–11, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
