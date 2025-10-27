 NKVC vadovas – apie kontrabandinių balionų „ataką“: įvardijo skaičius

2025-10-27 09:00
BNS inf.

Nacionalinio krizių valdymo centro (NKVC) vadovas Vilmantas Vitkauskas sako, kad sekmadienio vakarą Lietuvos link iš Baltarusijos buvo paleista daugiau balionų su kontrabandinėmis cigaretėmis nei diena prieš.

NKVC vadovas – apie kontrabandinių balionų „ataką": įvardijo skaičius

Pasak jo, Lietuvos oro erdvę stebinčiuose radaruose fiksuoti 66 atvaizdai.

„Fiksuota 66 atvaizdai. Tai lyginant su užvakar diena, tai yra porą kartų daugiau“, – LRT radijui sakė V. Vitkauskas.

Pasak jo, kol kas buvo rastas vienas į Lietuvą įskridęs balionas, kitų ieškoma.

Dėl incidento vėl laikinai buvo sustabdyta Vilniaus oro uosto veikla, Lietuva taip pat kuriam laikui uždarė sausumos pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.

Pareigūnai teigia, kad kontrabandiniai balionai į Lietuvą aktyviau leidžiami susiklosčius pažeidėjams palankioms oro sąlygoms, pirmiausia – tinkamam vėjui.

„Jeigu mes matome, kad balionai juda link oro uosto, link tų lėktuvų nusileidimų ir kilimo tako arba, sakykim, ta kryptimi, tai atitinkamai tada ir priimami sprendimai (stabdyti oro uostų darbą – BNS“, – sakė V. Vitkauskas.

Dėl balionių įskridimų oro uostų veikla Lietuvoje trikdoma trečią parą iš eilės, vieną iš dienų nesklandumų patyrė ir Kauno oro uostas.

Pirmadienį aptarti padėties šiuo klausimu renkasi vyriausybinė Nacionalinio saugumo komisija.

Sekmadienį vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius po susitikimo su kariuomenės ir vidaus tarnybos institucijų vadovais pareiškė, kad tarnybos nedelsiant imsis naujų priemonių, siekiant užkardyti kontrabandinių balionų iš Baltarusijos keliamas grėsmes, tačiau jų neviešino dėl saugumo.

realiai
Tiesiog ilgai nebuvo tinkamos vėjo krypties,pasinaudojo proga papildyti cigarečių sandėlius - logistika, dabar vėjas pasisuko ir balionų nebus....žinoma kažkieno nuopelnas, gal Narcizas su svetka prezidentka susitarė :)
0
0
BBD
Ar tikrai buta tokio kiekio balionu? Kyla daug abejoniu - nes is tariamu 66 surastas tik vienas. Kazkas cia suda mala - kaip ir per ankstesnius "antskydzius". Jei tiketi "ziniasklaida" - bendrai per visa savate rasta tik apie 10 balionu, o radarai rode po kelis desimtis kiekviena karta. Gal kas paaiskins...
1
0
