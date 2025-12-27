Nuo kitų metų egzaminus laikysiančių abiturientų lauks naujovė

Kaip yra teigęs švietimo viceministras Jonas Petkevičius, per šį dviejų metų laikotarpį bus peržiūrėtos ugdymo programos, mokyklos aprūpinamos vadovėliais, o egzaminų užduotys bus balansuojamos, nekeičiant reikalavimų aukštesnio lygmens pasiekimams.
Apie planus peržiūrėti egzaminų išlaikymo kartelę švietimo, mokslo ir sporto ministrė Raminta Popovienė užsiminė vos sulaukus 2025 m. VBE rezultatų. Ji ne kartą kritikavo prieš tai valdžiusius konservatorius, esą jų sprendimas pakelti egzamino kartelę nuo prieš tai buvusių 16 taškų iki 35 buvo skubotas sprendimas.
Pasak ministrės, 2025 m. VBE rezultatai būtent ir parodė, jog 35 taškų kartelė buvo per aukšta, kadangi abiturientai rengėsi egzaminams pagal atnaujintas bendrojo ugdymo programas, o situacijos nepagerino ir atnaujintų vadovėlių trūkumas.
R. Popovienė taip pat akcentavo, jog kartelės sumažinti dar šįmet nebuvo galima dėl tam tikrų teisinių apribojimų. Todėl tai padaryti buvo pažadėta jau nuo kitų metų.
Savo ruožtu praėjusią kadenciją dešiniųjų suformuotai Vyriausybei vadovavusi Ingrida Šimonytė su tokia kritika nesutiko ir priminė, jog anksčiau visi brandos egzaminai turėjo atskiras balų skaičiavimo sistemas. Pasak jos, egzaminų vertinimo skalės paprasčiausiai buvo suvienodintos.
Be to, per ateinančią egzaminų sesiją pirmą kartą bus leidžiame perlaikyti neišlaikytą matematikos egzaminą dar tais pačiais metais pakartotinės sesijos metu. Moksleiviai, neišlaikę A lygiu lietuvių kalbos ir literatūros bei matematikos VBE, galės pasirinkti kokiu kitu lygiu – A ar B – egzaminus perlaikyti.
Pagal iki šiol galiojusią tvarką, tais pačiais metais perlaikyti mokiniai galėjo tik neišlaikytą lietuvių kalbos ir literatūros egzaminą, kadangi jis yra vienintelis privalomas VBE mokyklai baigti.
VBE laikomas išlaikytu mokiniui surinkus 35 taškus iš 100 susumuotų dalyko abiejų dalių galimų taškų. Galutinis egzamino įvertinimas, įrašomas į atestatą, yra skalėje nuo 40 iki 100 balų.
ELTA primena, kad vasarą paaiškėjus daugumos abiturientų laikytų egzaminų rezultatams, ŠMSM pranešė prie visų patikrinimų, išskyrus lietuvių kalbos ir literatūros, pridėjusi po 10 taškų. Pasak ministrės R. Popovienės, tokio sprendimo imtasi siekiant sumažinti egzaminų neišlaikiusių abiturientų skaičių ir kompensuoti skirtumą tarp seniau galiojusios 16 ir šiuo metu nustatytos 35 taškų egzamino išlaikymo kartelės.
Vėliau ŠMSM vadovė ne kartą užsiminė apie planus mažinti šiuo metu galiojančią egzaminų išlaikymo kartelę.
Naujausi komentarai