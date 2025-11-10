Nuo šiol gyventojai gali naudotis šia kapinių naujove

Telšiškis Eligijus gyvena tvariai – panaudotus daiktus prikelia antram gyvenimui.
„Ištraukiau iš konteinerio didžiulį gražų žibintą, jį nuplausiu, kad būtų galima panaudoti dar kartą“, – sakė vyras.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Švarų žibintą jis padėjo į savo sukonstruotą Telšių kapinėse laikomą dėžę. Ji – tvarumo ir daiktų dalijimosi pavyzdys.
„Atvykę čia galime rasti daugkartinį žibintą, jį paimti ir nusipirkę žibintui papildymą, panaudoti pakartotinai“, – teigė pašnekovas.
Šioje dėžėje jau ne viena žvakidė. Tačiau, ar bus norinčių žibintus imti ir naudoti antrą kartą?
„Kai pavasarį sodiname gėlės, vazonus išmetame į šiukšlinę, tačiau dabar turėsime jiems vietą“, – kalbėjo telšiškė.
Išdegusių stiklinių žvakidžių prie kapinių visuomet pilni konteineriai. Po Vėlinių prie jų dažnai nugula ir daugkartinio naudojimo indai.
„Ypatingai po Vėlinių turime didelius kiekius atliekų“, – dalijosi Telšių seniūnas Česlovas Ubartas.
Tiesa, Telšiuose prie kapinių norėta įrengti rūšiavimo ir perdirbimo konteinerius, tačiau nepavyko.
„Pasirodo, žvakių parafinas trukdo perdirbti stiklą ir sugadina jį. Stiklo panaudoti antrą kartą nebegalima“, – tvirtino Č. Ubartas.
Atliekų tvarkytojams kapinės – viena sudėtingiausių vietų. Kasmet vis garsiau kalbama apie tvarumą, o žmonių prašoma degti kuo mažiau žvakių.
Tokias dalijimosi dėžes Eligijus kartu su tėčiu sukonstravo pats. Pirmąją, skirtą vazonėliams, Telšiuose pastatė dar prieš šešerius metus, o šiemet jau įsteigė organizaciją. Jos tikslas – skatinti tokio tipo dėžių atsiradimą visose Lietuvos kapinėse.
Naujausi komentarai