2025-11-10 14:20
Ligita Gorodničenko (LNK)

Telšių kapinėse atsirado dvi dėžės naudotiems plastikiniams vazonams ir žvakidėms. Idėjos autorius tiki, kad palaipsniui žmonės įpras jomis naudotis ir taip mažiau šiukšlins. Pavyzdžiui, nuplautas ir nesulūžęs žibintas tarnaus dar keletą metų, tačiau ar panaudotomis žvakidėmis vietiniai naudosis?

Nuo šiol gyventojai gali naudotis šia kapinių naujove / R. Riabovo/BNS nuotr.

Telšiškis Eligijus gyvena tvariai – panaudotus daiktus prikelia antram gyvenimui.

„Ištraukiau iš konteinerio didžiulį gražų žibintą, jį nuplausiu, kad būtų galima panaudoti dar kartą“, – sakė vyras.

Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:

Švarų žibintą jis padėjo į savo sukonstruotą Telšių kapinėse laikomą dėžę. Ji – tvarumo ir daiktų dalijimosi pavyzdys.

„Atvykę čia galime rasti daugkartinį žibintą, jį paimti ir nusipirkę žibintui papildymą, panaudoti pakartotinai“, – teigė pašnekovas.

LNK stop kadras

Šioje dėžėje jau ne viena žvakidė. Tačiau, ar bus norinčių žibintus imti ir naudoti antrą kartą?

„Kai pavasarį sodiname gėlės, vazonus išmetame į šiukšlinę, tačiau dabar turėsime jiems vietą“, – kalbėjo telšiškė.

LNK stop kadras

Išdegusių stiklinių žvakidžių prie kapinių visuomet pilni konteineriai. Po Vėlinių prie jų dažnai nugula ir daugkartinio naudojimo indai.

„Ypatingai po Vėlinių turime didelius kiekius atliekų“, – dalijosi Telšių seniūnas Česlovas Ubartas.

Tiesa, Telšiuose prie kapinių norėta įrengti rūšiavimo ir perdirbimo konteinerius, tačiau nepavyko.

„Pasirodo, žvakių parafinas trukdo perdirbti stiklą ir sugadina jį. Stiklo panaudoti antrą kartą nebegalima“, – tvirtino Č. Ubartas.

LNK stop kadras

Atliekų tvarkytojams kapinės – viena sudėtingiausių vietų. Kasmet vis garsiau kalbama apie tvarumą, o žmonių prašoma degti kuo mažiau žvakių.

Tokias dalijimosi dėžes Eligijus kartu su tėčiu sukonstravo pats. Pirmąją, skirtą vazonėliams, Telšiuose pastatė dar prieš šešerius metus, o šiemet jau įsteigė organizaciją. Jos tikslas – skatinti tokio tipo dėžių atsiradimą visose Lietuvos kapinėse.

Šiame straipsnyje:
kapinės
naujovė
Telšiai
tvarumas

