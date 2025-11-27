Nuslydusiame lėktuve buvęs Kazys Maksvytis: atrodė, kad versimės

Kaip pranešė LTOU, 13.43 val. riedėdamas link aikštelės nuo tako nuslydo iš Varšuvos atvykęs LOT orlaivis. Jo keleiviai išlaipinti, atsiėmė bagažą ir jau išvyko iš oro uosto. Pirminėmis žiniomis, keleiviai incidento metu nenukentėjo.
Lrt.lt skelbia, kad šiame skrydyje buvo ir Stambulo „Fenerbahče“ klubo trenerių štabe dirbantis Kazys Maksvytis.
„Nusileidome gerai, matėsi, kad sniego daug aplinkui, takas irgi toks snieguotas. Tiesiog ant posūkio, kai jau buvo sulėtėjęs greitis, nuslydome nuo tako“, – Lrt.lt teigė K. Maksvytis.
„Lėktuvas šiek tiek kryptelėjo, vienu metu atrodė, kad versimės, bet greitai sugrįžome į vietą. Nebuvo super didelio išgąsčio, tik toks lengvas“, – portalui nurodė K. Maksvytis.
Kaip BNS pranešė LTOU atstovas Tadas Vasiliauskas, vietoje dirba visos specialiosios tarnybos.
„Lėktuvai šiuo metu nei leidžiasi, nei kyla“, – BNS sakė T. Vasiliauskas.
LOT portalui 15min.lt nurodė, kad bendrovės techninės tarnybos kartu su Vilniaus oro uostu vertina situaciją. Lėktuvu skrido 63 keleiviai ir 4 įgulos nariai. Be to, bendrovė atšaukė vėlesnį skrydį iš Vilniaus.
LTOU vėliau pranešė, jog keleiviai, kurių skrydžiai iš Vilniaus turėjo vykti trečiadienį iki 19 val., kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis ir sekti informaciją apie skrydžius Vilniaus oro uosto svetainėje.
Susisiekimo ministerija pranešė, kad netrukus po incidento į posėdį oro uoste susirinko Lietuvos oro uostų (LTOU) ekstremalių situacijų komisija – jame dalyvauja susisiekimo ministras Juras Taminskas, taip pat Teisingumo ministerijos atstovai, LTOU vadovai.
„Keleiviai nenukentėjo, įvykio aplinkybės tikslinamos“, – rašoma pranešime.
Kaip rašė BNS, trečiadienį dalyje Lietuvos ir Vilniuje iškrito nemažai sniego. Šalyje stebimas žiemos reiškinių komplekso – smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos – rodiklis, gyventojams rekomenduojama atidėti nebūtinas keliones.
Naujausi komentarai