„Lėktuvai šiuo metu nei leidžiasi, nei kyla“: Vilniaus oro uoste – naujas incidentas (Atnaujinta)

2025-11-26 14:27
BNS inf.

Vilniaus oro uoste trečiadienį nuo riedėjimo tako nuslydus besileidžiančiam Lenkijos oro linijų LOT lėktuvui, dėl incidento kilimo tūpimo takas uždarytas bent penkioms valandoms – iki 19 val.

Lėktuvas nuslydo nuo pakilimo tako Vilniaus oro uoste

Kaip pranešė LTOU, 13.43 val. riedėdamas link aikštelės nuo tako nuslydo iš Varšuvos atvykęs LOT orlaivis, jo keleiviai išlaipinti, atsiėmė bagažą ir jau išvyko iš oro uosto. Pirminėmis žiniomis, keleiviai incidento metu nenukentėjo. 

Lėktuvas nuslydo nuo pakilimo tako Vilniaus oro uoste
Kaip BNS pranešė LTOU atstovas Tadas Vasiliauskas, vietoje dirba visos specialiosios tarnybos.

„Lėktuvai šiuo metu nei leidžiasi, nei kyla“, – BNS sakė T. Vasiliauskas. 

LOT portalui 15min.lt nurodė, kad bendrovės techninės tarnybos kartu su Vilniaus oro uostu vertina situaciją, lėktuvu skrido 63 keleiviai ir 4 įgulos nariai. Be to, bendrovė atšaukė vėlesnį skrydį iš Vilniaus.

LTOU vėliau pranešė, jog keleiviai, kurių skrydžiai iš Vilniaus turėjo vykti trečiadienį iki 19 val., kviečiami tiesiogiai susisiekti su savo oro bendrovėmis ir sekti informaciją apie skrydžius Vilniaus oro uosto svetainėje.

Keleiviai nenukentėjo, įvykio aplinkybės tikslinamos.

Susisiekimo ministerija pranešė, kad netrukus po incidento į posėdį oro uoste susirinko Lietuvos oro uostų (LTOU) ekstremalių situacijų komisija – jame dalyvauja susisiekimo ministras Juras Taminskas, taip pat Teisingumo ministerijos atstovai, LTOU vadovai.

„Keleiviai nenukentėjo, įvykio aplinkybės tikslinamos“, – rašoma pranešime.

Kaip rašė BNS, trečiadienį dalyje Lietuvos ir Vilniuje iškrito nemažai sniego. Šalyje stebimas žiemos reiškinių komplekso – smarkaus sniego ir šlapio sniego apdrabos – rodiklis, gyventojams rekomenduojama atidėti nebūtinas keliones.

Specialiai zlugdomas aerouostas.
0
0
Arvis
Su vasarinėm padangom užsimanė paskraidyti :) Šiandien pilna lakūnų grioviuose.
1
0
Palaida bala
Ar jau atleido atsakingus? Kiek tos nesąmonės dar tęsis?
3
0
