Paaiškėjo įtakingiausi Lietuvos visuomenininkai

Toliau kasmet sudaromame įtakingiausiųjų sąraše yra kunigas Ričardas Doveika bei tinklaraštininkas Skirmantas Malinauskas.
Į įtakingiausiųjų dešimtuką, išvedus vadinamojo elito ir visuomenės apklausų rezultatų vidurkį, taip pat patenka istorikas Alfredas Bumblauskas, teatro ir operos režisierė Dalia Ibelhauptaitė, operos solistė Asmik Grigorian, režisierius Oskaras Koršunovas, politologė Rima Urbonaitė.
Pagal visuomenės elito balsus sudarytas įtakingiausiųjų dešimtukas buvo labai panašus, tačiau jame atidūrė arkivyskupas Gintaras Grušas bei politologas Mažvydas Jastramskis, jie pakeitė už dešimtuko ribų likusius O. Koršunovą ir R. Urbonaitę.
Elito apklausą „Delfi“ užsakymu atliko žurnalas „Reitingai“, liepos 14 – rugsėjo 8 dienomis apklausęs 1096 respondentus.
Visuomenės apklausą liepos mėnesį atliko rinkos ir visuomenės nuomonės tyrimų bendrovė „Spinter tyrimai“, apklausę 1 tūkst. žmonių.
Lietuvos įtakingiausius žmones portalas „Delfi“ renka vienuoliktus metus iš eilės.
