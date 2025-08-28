Patvirtinus sovietų karių palaikų perkėlimo tvarką, Šiauliai dar šį rudenį tikisi pradėti darbus

Kaip teigiama ketvirtadienį savivaldybės išplatintame pranešime, karių palaikai iš Šiaulių miesto centro bus perkelti į Antrojo pasaulinio karo Sovietų Sąjungos karių palaidojimo vietą prie Ginkūnų kapinių.
„Ilgai laukėme Vyriausybės nutarimo, esame pasiruošę visus darbus: projektinę dokumentaciją, vietą, į kurią bus perlaidojami palaikai, ir parengtą projektą, kaip atrodys Šiaulių katedros prieigos po palaikų perkėlimo“, – pranešime cituojama Šiaulių mero patarėja Virginija Mickavičienė.
„Kada bus pradėti realūs palaikų perkėlimo darbai, priklausys nuo valstybinių institucijų, su kuriomis reikės derinti procedūras“, – teigė ji.
Pasak savivaldybės, šiuo metu yra užregistruotas Šiaulių miesto tarybos sprendimo projektas dėl tarpinstitucinės komisijos sudarymo. Jis bus svarstomas rugsėjo 4 dieną vyksiančiame tarybos posėdyje.
„Vos tik ši komisija bus sudaryta, Šiaulių miesto savivaldybė lauks išvadų, pagal kurias bus parengtas galutinis karių palaikų iškėlimo projektas“, – teigiama pranešime.
Kaip skelbė BNS, Ministrų kabinetui patvirtinus tvarką dėl Sovietų Sąjungos karių palaikų perkėlimo, savivaldybės galės gauti valstybės finansavimą tais atvejams, kai viešose vietose esančios laidojimo vietos oficialiai pripažįstamos totalitarinių režimų propaganda.
Valstybė padengs išlaidas, neviršijančias 15 bazinių socialinių išmokų dydžio (1050 eurų) vieniems kario palaikams.
Savivaldybės finansavimą galės gauti dviem būdais: darbus finansuojant savo lėšomis ir vėliau pateikiant Kultūros ministerijai prašymą ir išlaidas pagrindžiančius dokumentus, gauna kompensaciją arba, neturint tam finansinių galimybių, iš anksto prašant tikslinės dotacijos.
Patvirtintame apraše taip pat numatyta, kad palaikų perkėlimo procesas pradedamas tik po to, kai Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro (LGGRTC) direktorius priima sprendimą, jog konkreti laidojimo vieta propaguoja totalitarizmą.
Gavusi tokią išvadą, savivaldybė privalės sudaryti specialią tarpinstitucinę komisiją, kuri pateiks siūlymus dėl perkėlimo.
Ją sudarys konkrečios savivaldybės, LGGRTC, Krašto apsaugos, Užsienio reikalų ministerijų (URM) bei Kultūros paveldo departamento atstovai.
Prieš galutinį savivaldybės tarybos sprendimą URM apie planus informuos ir atitinkamą užsienio valstybę.
Nustatyta, kad palaikai prioritetine tvarka turi būti perkeliami į jau esančias kapines, kuriose palaidoti kiti Antrojo pasaulinio karo kariai. Kartu su jais perkeliami ir buvusios laidojimo vietos ženklai, tačiau naujoje vietoje privaloma pateikti ir objektyvią istorinę informaciją apie objekto ryšį su totalitariniais režimais.
Naujausi komentarai