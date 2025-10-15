Po Žemaitaičio replikos – Gelūno atsakas: sureagavo iškalbinga nuotrauka

Nuotraukoje galima pamatyti A. Gelūno protėvius ir tėtį, kurio šiandien gyvųjų tarpe jau nėra.
„Šiomis dienomis dažnai galvoju apie ilgą ir sunkų kelią, kurį mūsų Lietuvai teko nueiti iki šios dienos, kai ji yra viena sėkmingiausių pasaulio valstybių – viena saugiausių ir žaliausių gyventi, su vienu didžiausiu įnašu į pasaulio kultūrą (11 vieta iš 174), mokslą ir technologijas (13 vieta iš 174), su stulbinamai laisva žiniasklaida (13 vieta iš 180). Bet ar šie laimėjimai yra kažkas, ką neabejotinai turime ir turėsime visam laikui? Ar įmanoma juos prarasti?
Pastarųjų metų (ypač šių, 2025-jų metų) Lietuvos ir pasaulio politiniai įvykiai, seniai neregėto masto skandalai ir (beveik nevaldomos) šmeižto kampanijos verčia galvoti, kad tai prarasti įmanoma. Jei nesusiimsime, jei pasiduosime abejingumo ir nesureikšminimo laikysenai. Jei tylios ir nusišalinusios, įbaugintos liks mūsų visuomenės sėkmę kuriančios ir saugančios galios.
Aš ir mano bičiuliai iš kultūros lauko neteisybės grėsmės akivaizdoje nusprendėme pasinaudoti Lietuvos Konstitucijos mums suteikta teise netylėti. Ką tai mums kainavo? Nesibaigiančius išpuolius ir šmeižtą. Kaltinimus rengiant valstybės perversmą (labai rimtas kaltinimas!).
Man tai kainavo net savotišką mano šeimos atminties perrašymą – esu agresyviai raginamas prisipažinti, kad aš nesu tas, kas skelbiuosi, kad mano tėvai ir seneliai Lietuvoje gyveno, kaip savo tapatybes maskavę apsimetėliai. Taip, šie šmeižto išpuoliai yra nusikaltimas prieš mane kaip asmenį, bet labai skaudu, kad pasinaudota proga dar kartą spjauti į veidą Lietuvos žydų bendruomenei... Nusikaltimai nelieka be bausmės.
Šioje fotografijoje (kuri galimai daryta 1938–1939 metais) matote mano senelius: Apoloniją (Burokaitę) ir Zigmantą Gelūnus. Jie sėdi šalia jų lėšomis išmokslinto kunigo (jo vardas, deja, istorijoje neišliko) gražiame savo sodybos Lyduokiuose, netoli Ukmergės, kampelyje kartu su savo dukromis Marija, Monika, Brone ir sūnumi Jonu.
Jonas – mano šviesios atminties tėvelis, kuris, dar visiškas pipiras. Ar tik ne jo Pirmosios Komunijos diena? Tiek įsikniaubęs į gėlių puokštę, kad į fotografą pamiršo atkreipti dėmesį. Vardan jūsų, mylimieji, šviesios atminties“, – feisbuke rašė A. Gelūnas.
LNK.LT primena, kad praėjusį penktadienį savo feisbuko paskyroje R. Žemaitaitis paskelbė, jog A. Gelūnas esą yra „pradėtų perversmų valstybėje organizatorius, nuteistos partijos narys“. „Nemuno aušros“ lyderis taip pat spekuliavo neva žydiška A. Gelūno kilme. O šeštadienį policija savo ruožtu pranešė pradėjusi ikiteisminį tyrimą dėl neapykantos kurstymo.
„Kokia staigmena dvaro ELYYYTUI, kad partinukas ARONAS GELBACHAS ar GELONAS laikinai, kol įvykdys valstybei perversmą stabdo narystę Liberalų sąjūdyje! (...) Kas dar nežinojote jo vardas ne Arūnas Gelūnas, o ARONAS GELBACHAS AR GELONAS!!!“ – socialiniame tinkle rašė parlamentaras.
Po kelių valandų dėl šio įrašo R. Žemaitaitis atsiprašė.
