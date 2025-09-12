Premjerė: partnerystės projektas gali nepatikti jo laukiantiems

„Kažkoks (projektas – BNS), matyt, išjudės iš Teisingumo ministerijos, nes Konstitucinio Teismo (KT) sprendimo negalime ignoruoti, bet Seimo nariai turės visišką laisvę koreguoti pataisas ir kreipti projektą ta linkme, kuri bus labiausiai priimtina“, – interviu BNS penktadienį sakė socialdemokratė I. Ruginienė.
Tačiau ji perspėjo, kad projektas „nebūtinai tenkins tą visuomenės grupę, kuri laukia to projekto“.
Socialiai konservatyvesnė paskirtoji teisingumo ministrė Rita Tamašunienė yra sakiusi, kad bendrą gyvenimą kartu nesusituokus galima būtų sureguliuoti Seime jau kelerius metus įstrigusiomis pataisomis, į Civilinį kodeksą įrašančiomis „artimo ryšio“ sąvoką.
Svarstymo stadiją yra įveikęs ir Civilinės sąjungos įstatymo projektas, kurį palaiko žmogaus teisių klausimu liberalesni politikai, bet valdantieji socialdemokratai anksčiau žadėjo, kad Vyriausybė pasiūlys dar vieną pataisų variantą, kuris galėtų būti priimtinas kaip kompromisas didesnei daliai parlamentarų.
I. Ruginienė sakė, kad naujoji valdančioji koalicija iš socialdemokratų, „Nemuno aušros“ bei Lietuvos valstiečių ir žaliųjų ir Krikščioniškų šeimų frakcijos yra sutarę panašiais klausimais balsuoti laisvai, nors per derybas būta ir kitokių siūlymų.
„Partneriai yra tokie, kokie yra, ir su savo vertybėmis. Dėl ko aš tikrai džiaugiuosi, kad per derybas dėl koalicijos pavyko išsiderėti, kad vis dėlto balsuosime laisvai ir kad projektai judės, (...) nes buvo sąlygų (į koalicijos sutartį – BNS) įrašyti, kad jokių vertybinių projektų per šitą kadenciją Seime neturėsime“, – kalbėjo paskirtoji premjerė.
Ji sakė besitikinti, kad su partneryste susijusius klausimus parems ir šių klausimų priėmimą palaikantys opozicijos atstovai.
„Jau ir esu ir opozicijai išsakiusi, kad čia ir pasirodys mūsų solidarumas vienu ar kitu klausimu, nes aš manau, kad opozicija irgi turi jausti atsakomybę balsuodama už vertybinius projektus, nes jie daug deklaruoja, kad jie palaiko“, – sakė I. Ruginienė.
„Jeigu tai tiesiog bus toks politinis vardan atmetimo atmetimas, tai tada irgi (opozicija – BNS) parodys savo veidą ir tikruosius ketinimus“, – pridūrė ji.
BNS rašė, jog šių metų balandį KT paskelbė, kad Civiliniame kodekse numatytas partnerystės institutas prieštarauja Konstitucijai, nes jame įrašyta tik sąjunga tarp vyro ir moters, o tos pačios lyties asmenų santykiai nėra įtvirtinti.
Be to, prieštaraujančiu pagrindiniam įstatymui pripažinta Civilinio kodekso nuostata, kad normos dėl bendro gyvenimo neįregistravus santuokos įsigalioja nuo atskiro įstatymo, reglamentuojančio partnerystės įregistravimą, įsigaliojimo momento.
Taip KT atvėrė galimybę lyčiai neutralią partnerystę Lietuvoje registruoti per teismus, kol Seimas nepatvirtins detalesnės tvarkos, kaip turi būti reglamentuojami kartu gyvenančių nesusituokusių porų santykiai.
