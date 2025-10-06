Prezidentui ir premjerei – „Blue/Yellow“ prašymas

„Blue/Yellow“ jau daugiau nei dešimtmetį dirba telkdama lietuvių paramą Ukrainos kovai su agresoriumi. Mes nė karto neturėjome abejonių, kad Lietuvos valstybės pozicija, išreiškiama per aukščiausių valstybės pareigūnų strategines kryptis, darbus ar pasisakymus, susvyruotų ar keistųsi šiuo Lietuvai itin svarbiu klausimu. Priešingai, Lietuva rodo pavyzdį Europai, kaip svarbu padėti Ukrainai įvairiais būdais“, – teigiama išplatintame nevyriausybinės organizacijos laiške.
„Tačiau pastarųjų dienų politiniai įvykiai parodė, kad kai kurios vertybės, kurios mums atrodė savaime suprantamos, vis dar turi būti aiškiai įvardijamos. Skiriant ministrus ar kitus aukštus valstybės pareigūnus, mes tikimės, kad bus aiškiai patikrinta jų pozicija. Manome, kad tai šiuo metu gyvybiškai svarbu Lietuvai“, – teigė „Blue/Yellow“.
Kaip teigiama paviešintame organizacijos laiške, jeigu abejojama politikų vertybėmis ir pozicija, reikia jų paklausti.
Organizacija valstybės vadovams siūlo pretendentų į pareigas paklausti esminių dalykų, kam priklauso Krymas, ar Ukraina ateityje turėtų būti priimta į Europos Sąjungą ir NATO, ar Lietuva turi finansiškai ir kitomis priemonėmis remti Ukrainos kovą už savo laisvę.
Taip pat siūlomi klausimai dėl sankcijų Rusijai ir Baltarusijai griežtinimo bei planuojamų 5 proc. Lietuvos bendrojo vidaus produkto šalies gynybai.
Penktadienį iš kultūros ministro pareigų atsistatydinęs „aušrietis“ I. Adomavičius interviu portalui „Lrytas“ tiesiai neatsakė į klausimus apie Ukrainos palaikymą ir Krymą, pavadino juos provokuojančiais.
