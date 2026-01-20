Prezidentūra: skelbti apie krizės pabaigą anksti

„Kol kas šiandien šimtu procentų pasakyti, kad tai yra tvarus procesas ir daugiau tų balionų nebus į oro uostą, kol kas negalime, dar palaukime, bet situacija yra smarkiai pagerėjusi“, – „Žinių radijui“ antradienį sakė D. Matulionis.
Pasak jo, kontrabandiniai balionai iš Baltarusijos jau 45 dienas nekėlė problemų Lietuvos institucijoms ir pareigūnams.
D. Matulionio teigimu, tai galėjo lemti kelios priežastys – aktyvesnis teisėsaugos darbas, oro sąlygos bei JAV pasiuntinio Johno Coale'o pokalbis su Baltarusijos autoritariniu lyderiu Aliaksandru Lukašenka.
BNS rašė, kad J. Coale'o po minimo susitikimo gruodį paskelbė, jog baltarusių diktatorius pažadėjo sustabdyti kontrabandinių balionų į Lietuvą antplūdį.
Dėl balionų praėjusių metų antroje pusėje buvo keliolika kartų sutrikdytas Vilniaus oro uosto ir kartą – Kauno oro uosto darbas.
