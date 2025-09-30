Protestai džiugina, bet įžvelgia pavojų: tai nebus naudinga Lietuvai

„Gražu, kad demokratinėje visuomenėje tie protestai vyksta, bet jeigu nesuvaldysime tos bangos, tai nebus naudinga Lietuvai. Kartais reikia ir stabilumo, o ne tik išsiūbuoti tą laivą“, – BNS antradienį sakė D. Jakutavičė.
Ji kartu su kitų profsąjungų atstovais antradienį susitiko su Seimo pirmininku Juozu Oleku.
Pasak D. Jakutavičės, susitikimo metu aptartas tolesnis profsąjungų bendradarbiavimas su Seimu, tačiau taip pat aptarti ir pastarojo meto kultūrininkų protestai prieš sprendimą formuojant Vyriausybę kultūros ministro portfelį deleguoti „Nemuno aušros“ atstovui.
LPSK lyderės teigimu, protestai ją „viena vertus, džiugina, kita vertus, ir baugina“.
„Lyg ir turim socialdemokratinę Vyriausybę ir į socialinę pusę linkusią premjerę. Būtų keista, kad jiems net nepradėjus normaliai dirbti vyktų nauji Seimo rinkimai, kur neaišku, ar socialdemokratai laimėtų“, – sakė profsąjungų atstovė.
„Tai įneša dalį nestabilumo ir vietoje to, kad galėtų visi susitelkti į problemų sprendimus ir galėtų pradėti dirbti, turi tiesiog gaisrus gesinti“, – pridūrė ji.
Dabartinė premjerė Inga Ruginienė iki išrinkimo į Seimą vadovavo Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijai.
Anot D. Jakutavičės, nors pastaruoju metu pilietiškai aktyvių žmonių keliami klausimai yra teisingi, profsąjungos jau kurį laiką stebi, kad „atskiros grupės dėl sprendimų susitaria tada, kai labiau paprotestuoja, labiau ant bačkos pastovi“.
„Tai mūsų toks lūkestis buvo ir Seimo pirmininkui, kad jeigu mes sutariame aptarti mūsų darbinius klausimus, tai gerai būtų, kad būtų išgirsta ir profsąjungų nuomonė. Nes dažnai būna, kad apsitariam, bet kitos interesų grupės vis tiek nusveria“, – kalbėjo LPSK pirmininkė.
Ji teigė per susitikimą su J. Oleku išgirdusi ir Seimo pirmininko lūkestį, kad „iš protestuotojų būtų kalbama labiau apie konkrečius dalykus, o ne abstrakčius“.
„Bet žinote, tai yra vertybiniai dalykai, jie nėra pamatuojami pinigais. Ne tik pinigais problemos sprendžiamos, kai vertybiniai dalykai visuomenėje pasidaro svarbūs“, – sakė D. Jakutavičė.
Kaip skelbė BNS, dėl Kultūros ministerijos perleidimo „Nemuno aušros“ atsakomybei praėjusią savaitę didžiuosiuose šalies miestuose vyko protestai, dalis organizatorių pranešė savo renginiuose nepageidaujantys prezidento, premjerės bei kultūros ministro, atsisakantys jų globos.
Kultūros bendruomenė taip pat paskelbė spalio 5 dieną rengsianti įspėjamąjį streiką. Ji reikalauja, kad prieštaringos reputacijos partija „Nemuno aušra“, kurios lyderis Remigijus Žemaitaitis teisiamas dėl antisemitizmo, nebūtų atsakinga už Kultūros ministeriją.
R. Žemaitaitis esamos situacijos nesureikšmina, anot jo, kultūros darbai nesutriks. Savo ruožtu naujasis kultūros ministras Ignotas Adomavičius pirmadienį pareiškė negalvojantis apie atsistatydinimą ir planuojantis susitikimus su bendruomene.
