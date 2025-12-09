Proteste – Mamontovo žinutė prezidentui: atsibusk

Į aktyvistus proteste kreipėsi ir atlikėjas Andrius Mamontovas. Jis teigė savo gyvenime matęs ir prisimenantis žiniasklaidą, kurią valdė valstybė. Tačiau, pasak jo, kova už laisvę niekada nebūna galutinė.
„Mums turbūt teks dar susitikti į tokius mitingus dar kažkada ir dar kažkada“, – kalbėjo A. Mamontovas.
Netrukus jis atliko savo kūrinį „Atsibusk“. A. Mamontovas priminė, kad šią dainą sukūrė prieš maždaug 20 metų, kai Lietuvą drebino eksprezidento Rolando Pakso apkalta.
„Aš maniau, kad šita daina bus aktuali tik tuo metu. Ją tenka dainuoti vėl ir vėl“, – pastebėjo atlikėjas.
Kiek pakeistais dainos žodžiais A. Mamontovas kreipėsi į prezidentą Gitaną Nausėdą ir paragino šalies vadovą atsibusti.
„Ei, prezidente, ką tu planuoji? Ar tu mus myli? Ar ignoruoji? Mes juk tau davėme, Gitanai, žirgą ir kardą. Tik prisimink, Gitanai, savąjį vardą. Prezidente – atsibusk jau. (...) Atsipeikėk iš rusiško sapno“, – dainavo A. Mamontovas.
Birutė Davidonytė: premjerė bando įtikinti, esą nieko negali padaryti
Savo ruožtu Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė Birutė Davidonytė, kalbėdama susirinkusiesiems, kritikavo premjerę Ingą Ruginienę, esą ši nieko negali padaryti dėl LRT įstatymo pataisų.
„Mano valstybės premjerė bando įtikinti, esą ji nieko negali padaryti, nors jos partija balsuoja už tokius sprendimus“, – sakė ji.
Kritikos neišvengė ir prezidentas G. Nausėda bei pirmoji ponia Diana Nausėdienė.
„Mano valstybės prezidentas puošia Kalėdų eglutes ir patogiai tyli. Tyli, manau, ir dėl to, kad ta tyla jam gali būti naudinga. Žiūrėk, dar būsimas LRT vadovas bus koks jo patarėjas ir gal tuomet niekas nebedrįs paklausti, o kas yra tie holistiniai soft power failai, kuriuos savo kalboje mini pirmoji ponia“, – teigė ji, referuodama į prieš kelias savaites dėmesio sulaukusią D. Nausėdienės kalbą.
Kiek vėliau komentuodama žurnalistams B. Davidonytė teigė, kad būtų labai keista, jeigu po tokios visuomenės reakcijos ir tūkstantinio protesto valdantieji ir toliau spręstų dėl prieštaringai vertinamo įstatymo projekto.
„Pamačius tiek žmonių... Man atrodo, jeigu Seimo nariai ir toliau stums buldozeriu tokį projektą, nekreipdami į nieką dėmesio, būtų labai keista“, – sakė Žurnalistų profesionalų asociacijos vadovė.
„Akivaizdu, visuomenei labai rūpi šitas klausimas. Aš labai tikiuosi, kad socialdemokratai apsispręs ir pagalvos, ar jie yra tradicinė europinė partija, kuri gerbia žiniasklaidos laisvę ir taip pat visuomenės nuomonę“, – pridūrė ji.
Eglė Bučelytė: jeigu ateis „kaspervizijos“ atstovai, mes susirasime kitas studijas, kur toliau kalbėsime tiesą
Tuo metu Sausio 13-osios naktį LRT televizijoje dirbusi žurnalistė Eglė Bučelytė prisiminė, jog tada buvo sunku patikėti, kad tai, kas vyksta, yra realybė. Pasak LRT diktorės, panašus jausmas užplūsta ir šiomis dienomis.
„Tą naktį įvairios mintys sukosi galvoje tomis paskutinėmis minutėmis, dar esant studijoje. Nuo neapykantos tiems, kurie ateina į mūsų namus, iki netikėjimo. Netikėjimo, kad tai vyksta realybėje. Norėjosi ne kartą įsižnybti sau į šoną ir įsitikinti, kad tai sapnas, ne tikrovė. Deja, įsižnybti neretai norisi ir šiandien. Ir labai norisi, kad net dalelė tos tamsos, kurią mes išgyvenome tą naktį (...), kad ji niekada nepasikartotų“, – protesto dalyviams kalbėjo E. Bučelytė.
„Ir dar noriu pasakyti – jeigu mūsų televizijoje, visuomeniniame transliuotojuje, atsirastų dabartinės „kaspervizijos“ atstovai ir ateitų kalbėti į mūsų studijas – mes tikrai susirasime kitas, iš kurių dirbsime toliau ir kalbėsime tiesą“, – pabrėžė ji.
Protestas „Šalin rankas nuo laisvo žodžio“
ELTA primena, kad Seimas pradėjo svarstyti siūlymą supaprastinti LRT generalinio direktoriaus atleidimo tvarką.
Parlamentarai pasiūlė numatyti, kad visuomeninio transliuotojo taryba LRT generalinį direktorių galėtų atleisti slaptu balsavimu, ne mažiau kaip 1/2 visų tarybos narių balsais, tokio sprendimo nereikalaujant argumentuoti viešuoju interesu.
Šiuo metu įstatymas numato galimybę atleisti LRT generalinį direktorių tik tuo atveju, jeigu už tokį nepasitikėjimą balsuoja ne mažiau kaip 2/3 visų tarybos narių. Beje, šis balsavimas yra atviras. Taip pat LRT taryba pareikštą nepasitikėjimą generaliniu direktoriumi turi pagrįsti viešuoju interesu.
Žurnalistų bendruomenė reikalauja parlamentarų atmesti su LRT vadovo atleidimo tvarkos pakeitimais susijusias įstatymo pataisas ir įspėja, kad jos kelia grėsmę visuomeninio transliuotojo nepriklausomumui, panašėja į bandymą užvaldyti LRT.
Taip pat platinama ir peticija, kurią, antradienio duomenimis, pasirašė per 134 tūkst. žmonių.
Kritiką siūlomoms pataisoms yra išreiškusios ir tarptautinės žiniasklaidos organizacijos.
Tiesa, praėjusią savaitę Seimo Kultūros komitetas nusprendė pavesti Vilniaus universiteto ekspertams atlikti įstatymo pataisų, kuriomis siekiama palengvinti LRT vadovo atleidimo tvarką, poveikio vertinimą. Iki kol vertinimo išvados nebus pateiktos, projektas negalės būti svarstomos nei Seime, nei Kultūros komitete.
Savo ruožtu Seimo pirmininkas Juozas Olekas antradienį teigė, kad netrukus parlamente turėtų būti registruotas naujas įstatymo projektas dėl LRT vadovo atleidimo tvarkos.
