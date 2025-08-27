Proteste prieš valdžią – garsūs Lietuvos veidai

Protesto dalyviai rinkosi prie Prezidentūros, vėliau minia su skanduotėmis ir šūkiais pajudėjo link Seimo.
Eisenoje skambėjo ir Andriaus Mamontovo daina. Patį atlikėją buvo galima sutikti minioje.
„Ši socdemų kadencija prasidėjo nuo didelio melo ir, panašu, kad jis tęsiasi. Labai džiugu, kad tiek žmonių tai mato ir atėjo pasakyti, kad jiems tai nepatinka. Aš – vienas iš jų“, – tikino muzikos kompozitorius, atlikėjas A. Mamontovas.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
Taip pat proteste buvo galima sutikti reperį Gabrielių Liaudanską-Svarą, komikus Nedą Zimantą, Laurą Dragūnaitę, Justiną Visicką, dainininkę Ramintą Naujanytę-Bjelle, aktorių Viačeslavą Mickevičių-Slavką ir kitus.
Minioje tvyrojo vieningumo atmosfera – protestuotojai laikė plakatus su šūkiais, skanduotėmis, raginančiomis valdžią imtis permainų ir pagerinti šalies situaciją. Žmonės nešėsi Lietuvos trispalves.
Protesto organizatoriai akcentavo, kad renginys yra taikus, tačiau ryškiai matomas – siekiama, kad valdžia išgirstų visuomenės balsą.
Naujausi komentarai