Visose JAV valstijose 7 mln. žmonių išėjo protestuoti prieš Trumpo politiką, teigia organizatoriai

Organizatoriai teigė, kad protestuose nuo Niujorko iki Los Andželo dalyvavo septyni milijonai žmonių, demonstracijos vyko ir nedideliuose miestuose JAV centrinėje dalyje, ir net netoli D. Trumpo namų Floridoje.
„Štai kaip atrodo demokratija!“ – skandavo tūkstančiai žmonių Vašingtone prie JAV Kapitolijaus, kur jau trečią savaitę federalinė vyriausybė uždaryta dėl įstatymų leidybos aklavietės.
„Hei, hei, ho, ho, Donaldai Trumpai, eik namo!“ – šaukė protestuotojai, daugelis jų nešini Amerikos vėliavomis, iš kurių mažiausiai viena buvo apversta aukštyn kojomis, taip signalizuojant apie nelaimę.
Spalvingais plakatais žmonės buvo raginami apginti demokratiją, panaikinti Imigracijos ir muitinės tarnybą (ICE), pagrindinę instituciją, vykdančią D. Trumpo kovą su imigrantais.
Demonstrantai kritikavo, pasak jų, respublikonų milijardieriaus stiprios rankos taktiką, įskaitant išpuolius prieš žiniasklaidą, politinius oponentus ir dokumentų neturinčius imigrantus.
„Niekada nemaniau, kad pamatysiu savo šalyje mirštančią demokratiją, – AFP sakė 69 metų pensininkė Colleen Hoffman, žygiuodama Brodvėjumi Niujorke. – Mes išgyvename krizę – šio režimo žiaurumą, autoritarizmą. Manau, kad negaliu sėdėti namuose ir nieko nedaryti.“
Los Andžele protestuotojai iškėlė didžiulį balioną, vaizduojantį D. Trumpą su sauskelnėmis.
Daugelis nešėsi vėliavas, o bent viena iš jų priminė piratų anime hitą „One Piece“, ant jos buvo pavaizduotas kaukolės logotipas, pastaruoju metu tapęs pagrindiniu antivyriausybinių protestų elementu nuo Peru iki Madagaskaro.
„Kovokite su nežinojimu, o ne su migrantais“, – buvo parašyta viename užraše per protestą Hjustone, kuriame, Migracijos politikos instituto duomenimis, beveik ketvirtadalis gyventojų yra imigrantai.
Nebuvo įmanoma nepriklausomai patikrinti organizatorių pateiktų dalyvių skaičiaus. Niujorke, pareigūnų teigimu, į vieną didžiausių protestų susirinko daugiau nei 100 tūkst. žmonių, o Vašingtone minia, kaip manoma, siekė 8-10 tūkst. žmonių.
