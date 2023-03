Kur saugiausia gyventi Lietuvoje?

Ką jums reiškia saugumas? Ar tai – gyvenimas be vagysčių, be nusikaltimų, o galbūt be gaisrų? Lietuvos savivaldybės būtent dabar rungiasi dėl saugiausios titulo. Apie tai LNK žurnalistas kalbėjosi su Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento direktoriaus pavaduotoju Giedriumi Sakalinsku.