Sausio 28-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 8.18 val., leidžiasi 16.46 val. Dienos ilgumas 8.28 val.
Mėnulis (priešpilnis) leidžiasi 4.50 val., teka 11.11 val.
Vardadieniai:
Gedgaudas, Leonidas, Liaudginas, Mamertas, Nijolė, Tomas, Odas
Datos:
Europos duomenų apsaugos diena
Sausio 28-oji Lietuvos istorijoje:
1742 — gimė raštijos darbuotojas, kunigas Kristijonas Gotfridas Cipelis (Zippel). Mirė 1815 m.
1872 — gimė Kazimieras Steponas Šaulys, kunigas, valstybės veikėjas, 1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Nepriklausomybės akto signataras. Mirė 1964 m. Lugane (Šveicarija).
1945 — Raudonoji armija užėmė Klaipėdą – paskutinį vokiečių kontroliuojamą Lietuvos miestą.
2020 — Generalinė prokuratūra baigė Ūkio banko turto iššvaistymo tyrimą. Įtarimai iššvaisčius daugiau nei 40 mln. eurų pareikšti trylikai asmenų, tarp jų – didžiausiam banko akcininkui Vladimirui Romanovui.
2025 — Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomajame pulke Rukloje oficialiai įsteigta Lietuvos kariuomenės Pirmoji divizija, kuri pilną operacinį pajėgumą turėtų pasiekti iki 2030-ųjų.
Sausio 28-oji pasaulio istorijoje:
1788 — Australijoje įkurta pirmoji tremtinių gyvenvietė.
1909 — baigėsi JAV administravimas Kuboje.
1932 — japonai okupavo Šanchajų Kinijoje.
1939 — mirė airių poetas ir dramaturgas William Butler Yeats (Viljamas Batleris Jeitsas).
1943 — Adolfas Hitleris mobilizavo visus suaugusius šalies gyventojus karui.
1955 — Paryžiuje gimė Prancūzijos prezidentu 2007 m. gegužės 6 d. išrinktas Nicolas Sarkozy (Nikola Sarkozi).
1982 — italų specdaliniai išvadavo JAV generolą James Dozier (Džeimsą Dozjerą), kurį „Raudonujų brigadų“ smogikai įkaitu laikė 42 dienas.
1986 — vos pakilęs iš Kanaveralo iškyšulio Floridoje, sprogo JAV kosminis laivas „Challenger“: žuvo visi 7 įgulos nariai.
1998 — italų dailininko ir skulptoriaus Michelangelo (Mikelandželo) paveikslas „Kristus ir Samarijos moteris“ buvo parduotas už 7,4 mln. dolerių.
2002 — sulaukusi 94 metų amžiaus mirė garsi rašytoja Astrid Lindgren (Astrida Lindgren). Visame pasaulyje ji buvo žinoma kaip knygų „Mažylis ir Karlsonas, kuris gyvena ant stogo“, „Pepė ilgakojinė“, „Mes varnų saloje“, „Broliai liūtaširdžiai“ bei kitų knygų autorė.
2011 — Kaire plėšikai per antivyriausybinius protestus įsilaužė į Egipto muziejų ir sunaikino dvi faraonų mumijas.
Sausio 28-oji šou pasaulyje:
1962 — gimė NBA, Cleveland Cavaliers (Kleveland Kavaljers), New Jersey Nets (Niu Džersi Nets) krepšininkas Michael Cage (Maiklas Keidžas)
1968 — gimė kanadiečių dainininkė ir dainų autorė Sarah McLachlan (Sara Maklahlan).
1991 — išsigydžiusi nugaros traumą, patirtą nelaimingo atsitikimo metu, dainininkė Gloria Estefan vėl sugrįžo į sceną ir dalyvavo Amerikos muzikinių apdovanojimų ceremonijoje Los Andžele.
2011 — Estijos sostinėje Taline atidengtas bronzinis biustas, įamžinęs „Oskaro“ laureatą britų aktorių serą Sean Connery (Šoną Konerį), žinomą kaip Džeimsą Bondą.
2012 — prancūzų kino kūrėjas Michel Hazanavicius (Mišelis Hazanavičius) už savo nespalvotą, nebylią juostą „Artistas“ (The Artist) gavo Amerikos režisierių gildijos (DGA) apdovanojimą.
