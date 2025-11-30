 Seimas svarstys siūlymą įpareigoti deklaruoti ir kriptoturtą

2025-11-30 10:43
Jadvyga Bieliavska (ELTA)

Seimas svarstys siūlymą į deklaruojamo turto sąrašą įtraukti ir kriptoturtą.

Pajamų deklaravimas
Pajamų deklaravimas / Ž. Gedvilos/ ELTOS nuotr.

Už tai numatančias Gyventojų turto deklaravimo įstatymo pataisas antradienį po pateikimo balsavo 83 Seimo nariai, prieš pasisakiusių ne­bu­vo, su­si­lai­kė 4. Projektas perduotas svarstyti Biu­dže­to ir fi­nan­sų ko­mi­te­tui, o parlamento plenarinėje salėje jis vėl atsiras pa­va­sa­rio se­si­jo­je.

Jei Seimas pritartų, gyventojai, kuriems pagal užimamas pareigas yra prievolė teikti metinę turto deklaraciją, turėtų deklaruoti ir kriptoturtą, jeigu jo bendra vertė viršija 1,5 tūkst. eurų.

Įstatymo pataisas Seimui pateikęs opozicinės Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų (TS-LKD) frakcijos seniūno pavaduotojas Mindaugas Lingė mano, kad kriptoturtą reikėtų deklaruoti taip pat, kaip pinigines lėšas ar vertybinius popierius. Priėmus siūlomą pakeitimą, jo teigimu, deklaracijos labiau atspindėtų realią turimo turto vertę.

„Krip­to­tur­tas tam­pa vis daž­niau pri­tai­ko­mas ir su­tin­ka­mas fi­nan­suo­jant po­li­ti­nes par­ti­jas ir kam­pa­ni­jas. Tą stebė­jo­me jau ir Jung­ti­nė­se Ame­ri­kos Vals­ti­jo­se (JAV), Jung­ti­nė­je Ka­ra­lys­tė­je. Vie­nas iš ne­le­ga­lių kriptoturto pa­nau­do­ji­mo aki­vaiz­džiau­sių pa­vyz­džių, įro­dy­tas ir iš­tir­tas ins­ti­tu­ci­jų, bu­vo Mol­do­vo­je. Pa­si­bai­gu­siuo­se rinkimuo­se bu­vo nu­sta­ty­ta, kad tiek bal­sų pir­ki­mas, tiek atsiskaitymai už dez­in­for­ma­ci­jos sklai­dą vy­ko kriptotur­tu“, – pateikdamas projektą iš Seimo tribūnos sakė M. Lingė.  

Jo nuomone, apie šią tur­to ka­te­go­ri­ją tu­ri­me pra­dė­ti kal­bė­ti vis at­vi­riau ir skaid­riau.

Nors oficialių viešai prieinamų duomenų apie Lietuvos piliečių kriptoturtą nėra, M. Lingė neatmeta, kad dalis gyventojų turi tokį turtą.

„Kiek tai bū­tų Lie­tu­vo­je ak­tu­a­lu, tur­būt pa­ma­ty­tu­me tik ta­da, kai pra­si­dė­tų pri­va­lo­mas de­kla­ra­vi­mas ir iš pir­mos de­kla­ra­ci­jos ban­gos pa­aiš­kė­tų, kiek to­kių tu­ri­me“, – atsakydamas į parlamentarų klausimus sakė M. Lingė.

2024 m. lapkritį Europos centrinio banko euro zonos šalyse atliktos vartotojų lūkesčių apklausos duomenimis, apie 10 proc. namų ūkių turi kriptoturto, o dar 14 proc. išreiškė susidomėjimą įsigyti jo ateityje.

Įstatymas šiuo metu įpareigoja politikus, valstybės tarnautojus, valstybinių įstaigų vadovus ir jų šeimos narius deklaruoti nekilnojamąjį turtą, daiktus, kuriems  privaloma teisinė registracija, 1,5 tūkst. eurų viršijančias pinigines lėšas, meno kūrinius, vertybinius popierius ir kt.

Prievolės deklaruoti kriptoturtą šiuo metu įstatymas nenumato. 

