Šiauliuose – neeilinis renginys: jėgų negailėjo ir moterys

Keturi vyrai ganėtinai lengvai išjudino miesto autobusą. Po truputį jis įsibėgėjo ir riedėjo gatve vis lengviau ir lengviau. Žinoma, jėgų, nors ir trumpai rungčiai, dalyviai atiduoda daug.
„Iš pradžių galvojome, kad stabdis užtrauktas, nes iš vietos net nepajudėjo. Po to įsibėgėjome – viskas gerai. Smagu“, – pasakojo dalyvis Modestas Bosas.
„Dar gaudau kvapą, bet fantastika. Ugniagesiai irgi turi parodyti, kad Šiauliuose dirba stiprūs ugniagesiai“, – šypsojosi dalyvis Kęstutis Gintautas.
Organizatoriai įsitikinę, kad net nesportuojantys keturi žmonės autobusą pastumtų. Treneris prieš kiekvieną startą visoms komandoms duoda techninių patarimų, saugo ir autobusą, ir šiauliečių sveikatą.
„Aš kalbėsiu tik apie šiauliečius – mums viskas normaliai, ne per sunku. Jeigu bus sunku – susiimsime, šiek tiek stumtelsime. Kaip žinia, mūsų šūkis: tikras šiaulietis nestumia, o jeigu stumia – tai tik autobusą“, – pabrėžė treneris Tadas Bandza.
„Tikrai pamatėme, kad šiauliečiai autobusą pastūmė ganėtinai lengvai. Nors jis sveria 12 tonų ir reikėjo stumti 20 metrų, tai padarė labai puikiai“, – įvertino bendrovės „Busturas“ Plėtros ir marketingo skyriaus vadovė Raimonda Pelutienė.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tarp dalyvių – ir dvi vien moterų komandos. Autobusą jos išjudino taip pat lengvai kaip ir vyrai, o reikiamą atstumą įveikė neatsilikdamos.
„Nesunku, tikrai. Labai patiko, geri įspūdžiai. Tikslas buvo pastumti, galvojome, nepastumsime“, – kalbėjo dalyvė Agnė Parvainė.
„Prieš kiekvieną tokį sportinį startą vis tiek yra tas jaudulys. Atrodo, viskas taip greitai, bet jaudinamės“, – prisipažino dalyvė Dovilė Gideikaitė.
Anot trenerio, stūmimo rungtyje svarbus komandinis darbas ir technika. Jei komanda gera – nereikia net ir didelio fizinio pasirengimo.
„Įmanoma, tikrai įmanoma. Aišku, periodiškai reikėtų košės pavalgyti, į treniruoklių salę užeiti būtų pageidautina, bet, manau, viskas galima“, – pastebėjo T. Bandza.
Tarp dalyvių buvo ir vietos politikų būrelis, nelabai daug prakaito liejančių sporto salėje.
„Matosi iš pilvuko, kad nesame labai aktyvūs. Bet gera nuotaika, geras nusiteikimas kompensuoja pasiruošimo stoką. Sunku, matote – dar sunku atsikvėpti. Reikės daryti išvadas ir sportuoti“, – šmaikštavo dalyvis Zakiras Medžidovas.
Autobusą stūmė ir pasaulio stipriausių ugniagesių gelbėtojų komanda. Nors prie sunkių užduočių jie įpratę, savo konkurentų nenuvertino.
„Mes stipriausi savo rungtyje. O gal yra, kurie autobusus stumdo kiekvieną dieną?“ – juokavo dalyvis Andrius Ašmontas.
Ir vis dėlto pasaulyje stipriausiems ugniagesiams kitos komandos neprilygo. Nors rezultatą tarp pirmos ir antros vietos skyrė tik pusė sekundės, ugniagesiai autobusą 20 metrų nustūmė per kiek daugiau nei 12 sekundžių.
