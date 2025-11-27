Sinoptikai turi gerų žinių

„Likusią savaitės dalį kritulių sulauksime nedaug ir tik vietomis. Oro temperatūra ir toliau svyruos aplink 0 laipsnių Celsijaus, naktimis truputį pašals, o dienomis bus silpnai teigiama temperatūra“, – skelbia Lietuvos hidrometeorologijos tarnyba.
Nakties metu Marijampolės automatinėje meteorologijos stotyje buvo fiksuojama 18–19 cm sniego danga. Ketvirtadienį ryte dalyje Suvalkijos sniego dangos storis siekė iki 13–17 cm. Likusioje šalies dalyje – iki 7–11 cm.
Per pusantros paros (nuo lapkričio 25 d. 20 val. iki lapkričio 27 d. 8 val.) daugiausia kritulių buvo išmatuota: Kalvarijoje – 25,8 mm, Marijampolėje – 23,1 mm, Druskininkuose – 20,4 mm, Lazdijuose – 20,3 mm, Birštone – 19,4 mm, Varėnoje – 18,1 mm, Trakuose – 16,4 mm, Alytuje – 15,8 mm, Elektrėnuose – 15,2 mm.
Pasak sinoptikų, jeigu kristų sausas sniegas 10 mm atitiktų 10 cm storio sniego dangą. Vis dėlto, sniegas buvo drėgnas, todėl 10 mm galėjo atitikti maždaug 7–8 cm.
Numatomas plikledis, šiluma ir šaltis
Penktadienio naktį vietomis, daugiausia vakariniuose rajonuose, bus kritulių, vyraus nedidelis lietus. Daug kur numatomas plikledis, kai kur – rūkas. Vėjas bus pietvakarių, 7–12 m/s stiprumo, pajūryje – gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra bus 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje – 0–2 laipsniai šilumos.
Penktadienio dieną vietomis numatomi krituliai, daugiausia nedidelis lietus. Kai kur bus lijundra, plikledis. Vėjas bus pietvakarių, pietų, 8–13 m/s, pajūryje – gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra – nuo 1 laipsnio šalčio iki 4 šilumos.
Šeštadienį šiaurės vakarinėje šalies pusėje bus kritulių, vyraus nedidelis lietus. Vietomis numatoma lijundra. Naktį ir rytą daug kur bus plikledis. Vėjas pūs pietų, pietvakarių, 7–12 m/s stiprumo, pajūryje – gūsiai 15 m/s. Temperatūra naktį bus 1–6 laipsniai šalčio, pajūryje – 0–2 laipsniai šilumos, dieną – 0–5 laipsniai šilumos.
Sekmadienį vietomis silpni numatyti krituliai. Naktį kai kur bus rūkas, plikledis. Vėjas buus pietinių krypčių, 5–10 m/s. Temperatūra naktį – nuo 4 laipsnių šalčio iki 1 šilumos, dieną – 0–5 laipsniai šilumos.
Hidrologinė situacija
Ketvirtadienį šalyje stebimas vandens lygio svyravimas, iki 31 cm per parą. Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas.
Ketvirtadienį – šeštadienį šalies upėse, daugiausia Vidurio Lietuvoje ir šiaurinėje dalyje, vietomis, neilgam pasirodys pirminės ledo formos – priekrantės ledas, sniegainė, ižas. Plona ledo danga apsitrauks ir nedideli, seklūs ežerai (iki 3 m gylio).
„Lipti ant tokio ledo ypač pavojinga“, – įspėja sinoptikai.
Ežeruose ledo storis laikomas tvirtu ir jau gali išlaikyti žmogų, kai yra daugiau nei 7 cm. Grupei žmonių išlaikyti ledo storis turi būti ne plonesnis kaip 12 cm. Upėse ledo danga niekada nebūna saugi.
Vandens temperatūra upėse – 0–8, ežeruose – 1–7, Kuršių mariose – 1, Baltijos jūroje – 5–6 laipsniai šilumos.
Naujausi komentarai