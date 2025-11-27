Žiema įsismarkauja: sniego paklotė kai kur siekia ir apie 20 cm

Kaip skelbia sinoptikai, trečiadienis buvo debesuotas. Dieną daug kur krito krituliai, vietomis snigo smarkiai. Formavosi šlapio sniego apdraba. Aukščiausia oro temperatūra -2..+1 laipsnis. Naktį kritulių (vyravo sniegas) sulaukė beveik visa šalis. Žemiausia oro temperatūra -3..+1 laipsnis.
Storiausia sniego danga lapkričio 27-osios rytą buvo susidariusi Suvalkijoje, kur vietomis siekė iki 13–17 cm. Likusioje šalies dalyje sniego storis vietomis yra pasiekęs iki 7–11 cm.
Per daugiau nei parą (nuo lapkričio 26 d. nakties) daugiausia kritulių iškrito: Kalvarijoje – 20,4 mm, Lazdijuose – 19 mm, Marijampolėje – 18,8 mm, Birštone – 15,9 mm, Elektrėnuose – 14,5 mm, Trakuose – 14,3 mm.
Ketvirtadienį dieną daug kur numatomi krituliai, vyraus nedidelis sniegas. Vietomis šlapio sniego apdraba, lijundra, plikledis. Vėjas besikeičiančios krypties, 6–11 m/s. Temperatūra nuo 1 laipsnio šalčio iki 2 šilumos.
Naujausi komentarai