Siūloma iniciatyva sulaukia dvejopų jausmų: šis statusas paskatins turėti daugiau vaikų?

„Vidutinis kiekis apskritai susilaukiančių vaikų yra kritiškai mažėjantis. Tai sąlygoja, ilgoje perspektyvoje, kad 2050 m. lietuvių tokių kaip tautos atstovų gali likti mažiau nei 2,2 mln.“, – sako K. Neimantas.
Jo teigimu, pirmiausia, reikėtų tvirtinti šitą sampratą.
„Tada pasižiūrėtume, kokios soc. garantijos būtų priskiriamos dviem vaikams, o teisėkūros pakeitimai ir biudžeto perskirstymas realistiškai galėtų atsirasti apie 2027 metus“, – teigia K. Neimantas.
Šiandien už vaiką skiriama 122,5 euro kas mėnesį, daugiavaikėms šeimoms – papildomai apie 72 eurus. Daugiavaikei šeimai priklauso daugiau mamadienių ir tėvadienių, kompensuojamas vaikų maitinimas, mokslo reikmenys. Suteikiamos ir įvairios nuolaidos. O visa tai – iš valstybės biudžeto.
Dalį tėvų tokia schema vilioja.
„Skandinavijos šalys turi kažkokią panašią sistemą, kiek teko girdėti, tai aš manau, kad tai tikrai būtų teigiama paskata“, – svarsto vilnietis Rokas, dviejų vaikų tėvas.
Vis dėlto kasdienės išlaidos auga: „Nu tik truputį rūbams, truputį pramogoms, bet šiaip tai mes lankom privačią mokyklą, privatų darželį, tai stipriai tenka dasidėti iš tikrųjų.“
Visuomenės nuomonės išsiskiria. Vienas iš kalbintų praeivių sako: „Tikrai ne. Nežinau. Valstybė nieko bendro neturi su vaikų kiekiu, mano manymu.“
Kita pašnekovė pripažįsta: „Paskatintų. Nebūtų kriterijus pagrindinis, bet kodėl gi ne?“
Trečias akcentuoja vertybinius motyvus: „Ne dėl pinigų vaikus turime, tai nemanau, kad paskatintų.“
Didžiausias kliuvinys – finansavimas. Biudžeto ir finansų komiteto pirmininkas Algirdas Sysas sako, kad iniciatyvai trūksta skaičiavimų ir realių pajamų šaltinių: „Kolegos, kurie teikia šituos siūlymus, kartu su šiuo siūlymu siūlo mažinti mokesčius, tai čia tada reikėtų šiek tiek paklausti, kas juos mokė matematikos?“
Kritiška ir Seimo narė Gintarė Skaistė: „Tai yra tik vieno Seimo nario noras pasirodyti, pasiūlant kažkokį populiarų dalyką. Bendrai vertinant, kainuotų tokia iniciatyva tikrai šimtus milijonų eurų ir klausimas, ar sąvokų keitimu reikėtų skatinti žmones gimdyti vaikus ar vis tik užsiimti realiais politikos pokyčiais.“
Ekonomistas Marius Dubnikovas primena, kad kitų metų biudžetas tikėtina bus deficitinis: „Pinigai iš oro neatsiranda“, todėl „reiškia kažko arba turime atsisakyti, arba vėl didinti mokesčius, kai juos jau padidinome visai neseniai.“
Demografinis spaudimas, anot jo, tik didės: „Kas reiškia vis mažiau mokesčių mokėtojų, tuo tarpu bendra visuomenė sensta ir mums reikės žiūrėti, ką daryti ir su pensininkais. Arba mažinti pensijas, kas yra neįsivaizduojama, arba vėl didinti mokesčius arba ilginti pensinį amžių.“
Tarptautinė patirtis rodo, kad vien finansinė paskata gimstamumo nepakelia. Lenkija šeimoms skiria apie 3 proc. BVP, tačiau gimstamumas ten dar mažesnis nei Lietuvoje. Todėl A. Sysas ragina koncentruotis į paslaugų prieinamumą: „Tai yra galimybė neprarasti valandų valandas vežant į darželį, lopšelį, į užklasinę veiklą moksleivius. Viskas turi būti arti namų, turi būti prieinama ir pigu.“
Gyventojai pritaria: „Turi būti ir geresnės žaidimų aikštelės, o ne tos tokios štampuotos, visur matytos. Ir darželiai, dienos grupės, kad tėvams būtų lengviau, o ne tai, kad kažkokią išmoką duoti.“
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Politinių sprendimų fronte bręsta ir kitos priemonės. „Valstiečių“ atstovė Aušrinė Norkienė „dviejų vaikų daugiavaikės“ sampratai nepritaria, bet kalba apie spartesnį vaiko pinigų didinimą: „Dabar lyg ir suderėjome, kad tas indeksavimas būtų šiek tiek spartesnis negu pats ekonomikos augimas. Tai, manau, būtų rimta paskata šeimoms.“
Seimas jau yra pritaręs prezidento siūlymui taikyti papildomą Neapmokestinamą pajamų dydį vaikų auginančioms šeimoms – tai šeimai reikštų apie 87 eurų per mėnesį naudą iki vaikui sueis 18 metų. Tam biudžete reikės rasti papildomus 88 mln. eurų.
Tuo metu statistika negailestinga: pernai Lietuvoje gimė 10 proc. mažiau vaikų nei metais anksčiau, mirčių – daugiau nei gimimų. Ar du vaikai taps nauju daugiavaikės apibrėžimu, paaiškės tik tada, kai Seimas ne tik apsispręs dėl sąvokų, bet ir parodys, kaip bus finansuojamos realios priemonės.
