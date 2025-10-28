Spalio 28-oji Lietuvoje ir pasaulyje

Dangaus kūnai: saulė teka 7.11 val., leidžiasi 16.54 val. Dienos ilgumas 9.43 val.
Mėnulis (jaunatis) teka 14.28 val., leidžiasi 20.59 val.
Vardadieniai:
Almanė, Gaudrimas, Simonas, Skirmantas, Tadas
Datos:
Simajudas, Vėlių paminėklai
Spalio 28-oji Lietuvos istorijoje:
1793 — gimė pirmasis lietuviškai rašęs istorikas, rašytojas bei švietėjas Simonas Daukantas. Mirė 1864 m.
1913 — gimė dailininkė Marija Cvirkienė. Mirė 2004 m.
1939 — po 19 metų trukusios lenkų okupacijos Vilnius ir Vilniaus kraštas atiteko Lietuvai.
2014 — eidamas 76-uosius metus mirė lietuvių rašytojas Romualdas Granauskas.
Spalio 28-oji pasaulio istorijoje:
1628 — La Rošelės mieste hugenotai galiausiai pasidavė Prancūzijos karaliaus pajėgoms, vadovaujamoms kardinolo Richelieu (Rišeljė).
1636 — Masačiūsetso valstijoje (JAV) įkurtas Harvardo koledžas.
1746 — žemės drebėjimo aukomis Peru tapo mažiausiai 18 000 gyventojų.
1818 — gimė rusų rašytojas Ivanas Turgenevas. Mirė 1883 m.
1886 — Niujorkas pasipuošė Prancūzijos dovana – Laisvės statula.
1909 — gimė britų dailininkas Francis Bacon (Frensis Beikonas). Mirė 1992 m.
1914 — gimė JAV mikrobiologas, 1953 metais sukūręs pirmąją vakciną nuo poliomelito, Jon Edward Salk (Jonas Edvardas Solkas).
1918 — Prahos nacionaliniam komitetui perėmus dalį iširusios Austrijos ir Vengrijos karalystės teritorijos, paskelbta Čekoslovakijos valstybė.
1919 — JAV įsigaliojo vadinamasis „sausasis įstatymas“: buvo uždrausta prekiauti daugiau kaip vieną procentą alkoholio turinčiais gėrimais.
1940 — Graikija pasipriešino Italijos ultimatumui dalyvauti II pasauliniame kare šios pusėje.
1955 — gimė Bill Gates (Bilas Geitsas), „Microsoft“ kompanijos įkūrėjas, savininkas bei vadovas.
1974 — arabų valstybių vadovai priėmė deklaraciją, kurioje paragino įkurti nepriklausomą Palestinos valstybę.
1989 — daugiau nei 10 000 demonstrantų Prahoje paminėjo 71-ąsias valstybės metines; po susirėmimų su milicija dešimtys buvo sužeisti arba areštuoti.
1991 — Jugoslavijos karo lėktuvas numetė bombą ant Vengrijos kaimo.
2008 — Taivane mirė 88 metų sulaukęs Kung Teh-chengas (Kung Te-čengas) – 77-osios kartos tiesioginis kinų išminčiaus Konfucijaus palikuonis.
2010 — Bulgarijos gynybos ministerija panaikino draudimą moterims tarnauti povandeniniuose laivuose.
2010 — eidamas 90-uosius metus Vroclave mirė vienas iš Lenkijos kino mokyklos kūrėjų Stanislaw Lenartowicz (Stanislavas Lenartovičius).
2014 — vaikų teisių čempionė 17-metė Malala Yousafzai (Malalaq Jusafzai), jauniausia istorijoje Nobelio taikos premijos laureatė, laimėjo Pasaulio vaikų premiją, kuri skiriama balsavus milijonams viso pasaulio vaikų.
Spalio 28-oji šou pasaulyje:
1965 — grupė „Supremes“ įrašė dainą „My World Is Empty Without You“.
1967 — gimė amerikiečių kino aktorė Julia Roberts (Džiulija Roberts).
1972 — Jungtinių Valstijų Pasaulinių reikalų taryba pareiškė, kad nuo šiol grupės „Who“ dainą „Join Together“ laikys savo oficialiu himnu.
2023 — būdamas 54-erių nuo ūmaus ketamino poveikio mirė Matthew Perry (Metjus Peris), televizijos hito „Draugai“ (Friends) žvaigždė.
