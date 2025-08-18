Sugalvojo naują būdą, kaip pritraukti šauktinius

Vadinamieji rezervistai rudenį kviečiami atnaujinti karybos žinias.
Laurynas privalomąją karo tarnybą atliko prieš dešimtmetį.
„Laukiu, nenoriu prarasti nei įgūdžių, nei formos. Žinau, kad yra atsiradusių kariuomenėje naujų dalykų, naujų ginklų“, – teigė buvęs šauktinis.
Buvo pėstininkas, tarnybos metu vairuoti karinės technikos neteko.
„Man buvo prabangiai – geriau yra nepatogiai važiuoti nei patogiai eiti, taip sakydavome“, – pasakojo Laurynas.
Žmonių, kurie reikalui esant galėtų tuo užsiimti, ne tiek jau daug.
„Norime, kad rezervo kariai ir šauktiniai, kurie vėliau pataps rezervo kariais, būtų visapusiškai integruoti. Jie turi ne tik mokėti valdyti sistemą, bet, jei reikia, užimti vairavimo ar technikos operavimo funkcijas“, – aiškino Krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
Socdemai mano, kad rado būdą, kaip į kariuomenę prisivilioti daugiau jaunuolių. Už valstybės pinigus šauktiniams kompensuos automobilio, motociklo arba sunkvežimio vairavimo teises.
„Šauktiniams tai yra papildoma motyvacija, žinodami, kad po devynių mėnesių tarnavimo kariuomenėje jie galės gauti galimybę nemokamai įgyti A, B arba C kategorijos teises“, – teigė Seimo narys (LSDP) Linas Jonauskas.
„Pažįstu žmonių, kurie pasirinko logistiką, nes galvojo, kad gaus vairuotojo pažymėjimą – konkrečiai kalbu apie C kategoriją. O pasirodo, kad jie visai kitas funkcijas atlikinėjo. Yra žmonių, kuriems tai svarbu“, – kalbėjo Laurynas.
B kategorijos teises valstybė jau ir dabar kompensuoja. Tik, kad per metus nedaug kas pasinaudoja.
„Mano žiniomis, keli šimtai naudojasi. Kitas dalykas – ne visi žino“, – teigė L. Jonauskas.
Dauguma tarnauti pašauktų jaunuolių lengvojo automobilio teises jau turi.
Šios teisės reikalingos kariuomenei valdyti sunkvežimius, didesnio tonažo automobilius.
Tiesa, Krašto apsaugos ministerija tikslių duomenų, kiek dabar tokioms kompensacijoms išleidžia pinigų, nepateikė.
„Teorijos egzamino kaina yra visoms kategorijoms vienoda – 10 eurų. O praktikos egzamino kaina priklauso nuo to, kokią kategoriją laikote ir ar su savo transporto priemone, ar su „Regitros“, – aiškino „Regitros“ atstovė Eglė Bačionytė.
Vienas bandymas išlaikyti C kategorijos teises „Regitroje“, neturint nuosavos transporto priemonės kainuos apie 90 eurų, A kategorijos – 78 eurus.
Pridėjus dar teorijos egzaminą, mokestį vairavimo mokyklai, instruktoriams už papildomas pamokas – susidaro gana solidi suma.
Nepaisant to, susidomėjimas motociklais šiemet išaugęs trečdaliu.
„Praeitais metais buvo apie 15 tūkst. egzaminų ir tai yra netgi 30 proc. daugiau negu 2022 metais“, – sakė E. Bačionytė.
„Yra žmonių, kurie galbūt abejoja, yra neapsisprendę. Gal jie norėtų, bet trūksta kažkokios paskatos. Visą laiką būčiau už paskatą“, – tikino buvęs šauktinis.
Būtinybę turėti C kategorijos teises galima suprasti.
„Šios teisės reikalingos kariuomenei valdyti sunkvežimius, didesnio tonažo automobilius“, – aiškino T. Godliauskas.
Bet kam kariuomenei motociklai?
„Kaip rodo praktika Ukrainoje, kariniuose veiksmuose labai pasiteisino motociklo vairavimas. Dažnai naudojama įvairiose operacijose taktika su motociklu“, – kalbėjo L. Jonauskas.
Anot Seimo nario, Ukrainoje motociklai dėl greičio ir mobilumo naudojami žvalgybai.
Visas LNK reportažas – vaizdo įraše:
Tiesa, į nemokamas motociklo arba sunkvežimio vairavimo teises pretenduoja ne visi.
„Skiriami vieni metai – per vienus metus nuo šauktinio kurso turi išsilaikyti teises. Jeigu viskas pavyksta, gali ateiti su patirtomis išlaidomis, adekvačiomis rinkos kainos išlaidomis ir prašyti, kad būtų kompensuojama“, – tvirtino L. Jonauskas.
Dėl įstatymo dar turės apsispręsti Seimas.
Kasmet atlikti privalomosios karo tarnybos šaukiami beveik 4 tūkst. jaunuolių.
