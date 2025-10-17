Susisiekimo ministras nustatė 26 ribojamas zonas oro erdvėje

„Mes nuolat dedame visas pastangas bendradarbiaudami su kariuomene, kad būtų užtikrintas mūsų oro erdvės saugumas“, – spaudos konferencijoje penktadienį kalbėjo J. Taminskas.
„Atsižvelgiant į įtemptą geopolitinę situaciją, nuolatinius oro erdvės pažeidimus ir iššūkius, su kuriais susiduriame diena iš dienos, inicijavome ir Seimas pakeitė Aviacijos įstatymą, kas sudarė sąlygas tolesniems žingsniams – (...) nustačiau 26 ribojamųjų zonų tinklą visoje oro erdvėje virš Lietuvos“, – teigė jis.
Anot J. Taminsko, šis draudžiamųjų zonų tinklas leis greitai reaguoti į oro erdvės pažeidimus.
Pasak ministro, zonos apima ir teritorinius šalies vandenis.
„Svarbu atskirti, kad Lietuvoje nėra karo padėties, yra taikos metas. Kariuomenė iki šio laiko turėjo ribotas galimybes reaguoti. Nuo šios savaitės yra sudarytos galimybės kariuomenei reaguoti. Tas tinklelis pats, jis yra neaktyvus. Jis aktyvuojamas, kai yra reikalinga aktyvuoti“, – teigė J. Taminskas.
Zonos bus aktyvuojamos prireikus skubiai panaudoti karinę jėgą prieš bepiločius, pažeidusius Lietuvos oro erdvę.
Nustatytas ribojamųjų zonų tinklas turi horizontalius – koordinatėmis – ir vertikalius – skrydžių lygiais – išmatavimus.
Svarbu atskirti, kad Lietuvoje nėra karo padėties, yra taikos metas.
Kilus grėsmei, konkrečią tinkle esančią ribojamąją zoną aktyvuos oro eismo paslaugų teikėjas „Oro navigacija“ kariuomenės vado ar jo įgalioto asmens prašymu.
Anot ministerijos, orlaivių pilotai, esantys ribojamoje zonoje, apie grėsmę būtų informuojami ne vėliau kaip prieš 10 minučių iki ribojamosios zonos aktyvavimo, kad galėtų iš jos pasitraukti.
Iki šiol galiojęs reguliavimas leido panaudoti karinę jėgą tik išimtiniais atvejais – kai orlaivis įskrenda į draudžiamąją zoną ir kelia realų pavojų svarbiems valstybės objektams.
„Šiuo metu buvo tiktai draudžiamosios zonos tam tikrose vietose, virš kritinės infrastruktūros. Tai mes negalime visos Lietuvos padaryti draudžiama zona taikos metu“, – teigė J. Taminskas.
Anot ministerijos, dabar, vadovaujantis Karinės jėgos naudojimo statuto pataisomis, karinė jėga gali būti panaudota prieš bepiločius orlaivius ir ribojamoje zonoje, jeigu jų skrydžiai vykdomi nesilaikant kariuomenės vado nustatytos tvarkos.
„Kuomet yra saugu, tinklelis yra deaktyvuojamas ir toliau įprastas vyksta gyvenimas oro erdvėje“, – kalbėjo J. Taminskas.
Kaip rašė BNS, daugiau dėmesio dronams skiriama tęsiantis Rusijos invazijai į Ukrainą, kur šiuos įrenginius abi pusės naudoja įvairioms užduotims nuo žvalgybos iki priešo taikinių naikinimo.
Tuo metu kovos su dronais priemonėmis labiau susirūpinta po to, kai Rusijos orlaiviai pastaraisiais mėnesiai įsibrovė į NATO narių, tarp jų ir Lietuvos, oro erdvę.
Į Lietuvos oro erdvę vasarą įskrido du rusiškai dronai „Gerbera“, kurių vienas turėjo sprogmenų.
Po šių įvykių NATO pranešė, kad sustiprins savo rytinio flango gynybą padedant atremti Maskvos keliamą grėsmę, bei paskelbė apie operaciją „Eastern Sentry“.
Naujausi komentarai