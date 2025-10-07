Tapinas: potencialus ministras pradeda abejoti, ar tikrai nori veltis į šitą reikalą

„Situacija dėl kultūros ministro tokia. Remiuosi šaltiniais LSDP ir Nemuno aušroje (taip, ten yra žmonių, kurie irgi baisisi tuo, kur įsivėlė). Adomavičiaus viceministrai turėjo būti Šimelis ir Urbanavičienė. Tai labai aiškiai koreliuoja su jų pozicija „leiskit ministrui dirbti“ ir „nepalaikome šito protesto“
Adomavičiui pasitraukus, ministru turėjo tapti Šimelis, jis atitinka visus kriterijus, kuriuos taip mįslingai sudėliojo Žemaitaitis. Bet, panašu, kad Remyga būdamas Remyga pateikė Šimelio kandidatūrą socdemams jam dar nedavus galutinio atsakymo.
Ir dabar potencialus ministras pradeda abejoti, ar tikrai nori veltis į šitą reikalą. Nes atmetus jo visus reikalus ruskyne 2017–2021 metais (vėlgi CASK šalikas Gomelskio taurėje) lenda rimtesni dalykai jau prasidėjus karui.
2022 balandį rusams draskant Ukrainą jis ramiai vedė kursus Maskvoje, o 2023 spalį dalyvavo kūrybiniame vakare Maskvoje „Sdelan v SSSR“. Šiaip nereikia net ir būti kandidatu į ministrus, kad kiltų klausimas – ką tu darai, sovietinis vaike?
Paties Šimelio reakcija, kai jis užuot tvirtai paneigęs, kad čia neteisybė, sako, kad negavęs pasiūlymo niekur neitų, ir Žemaitaičio reakcija šitą hipotezę patvirtina“, – įraše teigė A. Tapinas.
Andrius Tapinas savo paskyroje parodė 2023 spalį Maskvoje vykusio kūrybinio vakaro plakatą, kuriame tarp renginio dalyvių yra įrašytas ir Aleksandras Šimelis
Naujienų portalui „Delfi“ A. Šimelis paneigė kalbas, kad jam yra siūlomas postas į kultūros ministrus. „Aš negavęs pasiūlymo, tikrai neplanuoju jokių pareigų eiti. Manau, kad emocinis laukas taip pat yra per daug įtemptas“, – „Delfi“ tvirtino jis.
LNK.LT primena, kad po skandalą sukėlusio pasisakymo apie Krymą „aušriečių“ deleguotas kultūros ministras Ignotas Adomavičius penktadienį pranešė, kad traukiasi iš pareigų.
