Teismo pirmininkė: per riaušių bylos nuosprendžio skaitymą nualpusi teisėja jaučiasi gerai

„Teisėjai prireikė medikų pagalbos. Mūsų žiniomis, viskas yra šiuo metu tikrai labai gerai. Teisėjos lauksime grįžtančios į darbą“, – žurnalistams pirmadienį sakė V. Šelmienė.
Skelbiant teismo nuosprendį, pirmadienį salėje nualpo teisėja Z. Vilnienė. Jai į pagalbą atskubėjo medikai. Dėl šios priežasties nuosprendžio skaityme buvo padaryta pertrauka. Teisėjai pasidarė silpna, kai nuosprendis buvo skaitomas beveik dvi valandas.
Vilniaus miesto apylinkės teismo pirmininkė V. Šelmienė teigė, kad įstatymai leidžia tęsti teismo nuosprendžio skelbimą, kai tai daro nepilnos sudėties teisėjų kolegija.
Teisėjos lauksime grįžtančios į darbą.
Visgi, pasak teisėjos, prieš skelbiant nuosprendžius tokio masto bylose vertėtų iškelti diskusiją apie tam tikras procedūras teisme bei aptarti galimai kylančius iššūkius.
„Dėl tokio masto bylos nagrinėjimo ir įstatymų leidėjas, ir prokuratūra, ir teismai turbūt turėtų pasikalbėti ir pasitarti. Be abejonės, būtent didelis mastas sukelia tam tikrų iššūkių“, – sakė V. Šelmienė.
ELTA primena, kad Vilniaus miesto apylinkės teismas riaušių prie Seimo byloje iš 87 kaltinamųjų 84 pripažino kaltais dėl riaušių, du asmenys buvo išteisinti.
Trims kaltinamiesiems paskirtos realios laisvės atėmimo bausmės, kitiems pritaikytas bausmės vykdymo atidėjimas.
16 nuteistųjų byloje buvo pripažinti recidyvistais.
Taip pat nuteistiesiems pritaikyta baudžiamojo poveikio priemonė, tai yra įmoka į Nukentėjusiųjų nuo nusikaltimų asmenų fondą. Bendra įmokų suma sudaro 142 tūkst. eurų. Šioje byloje priteista žala pagal civilinius ieškinius sudaro daugiau nei 112 tūkst. eurų.
Riaušių prie Seimo byla teisme buvo atversta 2023 m. balandžio 26 d., o baigta nagrinėti 2025 m. gegužės 22 d.
Ikiteisminis tyrimas dėl riaušių pradėtas po 2021 m. rugpjūčio 10 d. įvykių prie parlamento. Tądien nuo ryto prie Seimo vykęs protestas prieš COVID-19 ribojimus išaugo į riaušes. Mitinguojantiems užblokavus Seimo įėjimus, pasitelktos VST ir riaušių malšinimo policijos pajėgos, kurios prieš protestuojančius panaudojo ašarines dujas, fizinę jėgą.
