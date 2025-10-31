Už neteisėtai sugautas žuvis – tūkstantinės baudos

Aplinkos apsaugos departamento Gyvosios gamtos priežiūros skyriaus patarėjas Sigitas Mikėnas primena, kad, žvejojant ungurius, būtina laikytis aiškių taisyklių ir reikalavimų.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Jei ungurius žvejojama mėgėjų žvejybos įrankiais, tuomet vienu metu galima sužvejoti ne daugiau kaip 3 vienetus. Jei žvejojama gaudyklėmis, būtina turėti leidimą ir laikytis jame nustatytų sąlygų. Be leidimo tokiais įrankiais žvejoti draudžiama, todėl jei asmuo nesilaiko taisyklių, jam gresia nuo 600 iki 1,5 tūkst. eurų bauda ir įrankių konfiskavimas. Jei žmogus sugaunamas antrą ar trečią kartą per metus, bauda gali siekti nuo 1,4 iki 2,5 tūkst. eurų“, – aiškino S. Mikėnas.
Aplinkosaugininkai daugiausia dėmesio skiria regionams, per kuriuos migruoja unguriai.
„Didžioji dauguma tokių upelių yra Šiaurės rytų Lietuvos teritorijose: Utenos, Ignalinos, Zarasų, Švenčionių. Taip pat Dzūkijos bei Trakų rajono pakraščiuose. Šios vietos yra stebimos, tikrinami asmenys ir vertinamos situacijos“, – teigė pašnekovas.
Pasak pareigūno, šiemet pažeidimų netrūksta.
„Pavasarį buvo nustatyta apie 10 tokių atvejų ir net 6 iš šių atvejų buvo šiurkštūs pažeidimai. Dabartinis periodas vyksta iki spalio pabaigos, todėl rezultatus pateiksime vėliau. Šią savaitę sugavome asmenį, kuris turėjo neteisėtai sužvejojęs net 6 ungurius, o kadangi jis pareigūnams jau buvo žinomas – bauda sieks iki 2,5 tūkst. eurų“, – pasakojo jis.
Pareigūnai primena, kad kiekvienas nelegaliai sugautas ungurys daro žalą gamtai, o baudos gali gerokai viršyti net teisėtai įsigytos žvejybos įrankių vertę.
Naujausi komentarai