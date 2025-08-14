Užfiksavo dulkių velnią: meteorologai pateikė paaiškinimą

„Toks reiškinys gali susiformuoti saulėtą ar mažai debesuotą dieną, kai oras prie žemės paviršiaus dėl Saulės įkaista ir greitai pakyla virš vėsesnio oro ir taip susidaro oro srautas (nedidelis žemo slėgio sūkurys). Jei sąlygos būna geros (pvz., nėra apylinkėse stipraus vėjo), toks oro srautas gali pradėti suktis. Kildamas į viršų oras atvėsta, praranda plūdrumą ir galiausiai sustoja kilti. Nustojus į sūkurį tekėti labai šiltam orui šis greitai sunyksta. Daugeliu atvejų dulkių sūkuriai yra nepavojingi, tačiau prisiartinus per arti gali pažerti dulkių į akis. Stipresni dulkių viesulai gali pakelti prastai pritvirtintas pavėsines, palapines, šiukšlines ir kitus nesunkius objektus“, – teigė meteorologai.
Meteorologas Gytis Valaika feisbuko paskyroje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ pateikė daugiau detalių.
„Dulkių velnias yra trumpalaikis reiškinys, įprastai trunkantis iki 1–2 minučių. Daugelis jų yra nedideli ir didesnio pavojaus nekeliantys stipraus vėjo sūkuriai, kur vėjo greitis siekia apie 15–20 m/s. Toks reiškinys tik retais atvejais išsivysto iki galingesnio sūkurio, galinčio pridaryti daugiau žalos“, – teigė meteorologas.
Anot tarnybos, ketvirtadienio dieną prognozuojama be lietaus. Vėjas rytinių krypčių, 3–8 m/s. Aukščiausia temperatūra 24–29 laipsniai šilumos.
Penktadienį lietaus tikimybė maža. Vėjas naktį silpnas, dieną pietryčių, pietų, 4–9 m/s. Temperatūra naktį 10–15, vakariniame šalies pakraštyje 16–18, dieną 25–30 laipsnių šilumos.
Šeštadienį daug kur trumpas lietus, naktį vietomis lis smarkiai. Kai kur perkūnija. Vėjas pietų, pietvakarių, dieną pereinantis į vakarų, šiaurės vakarų, 8–13 m/s. Temperatūra naktį 14–19, dieną 21–26 laipsniai šilumos.
