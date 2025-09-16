Orai Lietuvoje: koks bus likęs rugsėjis?

„Rugsėjo pirmoji pusė buvo gerokai šiltesnė nei daugiametė norma. Vidutinė rugsėjo 1–15 d. laikotarpio oro temperatūra Vilniuje buvo 18,3 laipsnio, o Klaipėdoje 18,2 laipsnio šilumos (anomalijos siekė, atitinkamai, 4,3 ir 2,9 laipsnio šilumos). Per praėjusią pusę mėnesio visos dienos buvo šiltesnės už 1991–2020 m. laikotarpio vidurkį. Vidutiniškai šilčiausios Lietuvoje pasitaikė rugsėjo 3–7 ir 11 d., o šalčiausia buvo rugsėjo 1 ir 12–13 dienomis“, – antradienį feisbuke skelbė meteorologai.
Pirmoji mėnesio pusė (dėl pastarųjų keleto lietingesnių dienų) buvo drėgnesnė už įprastą vidurkį. Vietomis Vakarų Lietuvoje jau yra pasiekta viso mėnesio norma. Šiuo metu (per pusę mėnesio) šalyje pasiekta apie 70 proc. mėnesio normos (apie 42 mm). Vis dėlto, kritulių kiekio skirtumas tarp skirtingų Lietuvos vietovių siekia net iki 11–12 kartų. Tarp Vilniaus ir Klaipėdos skirtumas siekia apie 5 kartus: Vilniuje (Trakų Vokėje) iškrito 21,1 mm (37 proc. rugsėjo mėn. normos), o Klaipėdoje buvo išmatuota 107,3 mm ( apie 136 proc.). Viso rugsėjo mėn. kritulių kiekio norma sostinėje siekia 57 mm, o uostamiestyje – 79 mm.
Anot sinoptikų, saulės spindėjimo trukmės reikšmė Lietuvoje šiuo metu yra didesnė nei pusės mėnesio daugiametis vidurkis, išmatuota 58 proc. rugsėjo mėnesio normos. Vilniuje pasiekta 61 proc., o Klaipėdoje – 49 proc. normos.
„Remiantis dabartiniais skaičiavimais, antroji mėnesio pusė bus šiltesnė ir drėgnesnė (ypač Vakarų Lietuvoje) nei vidutiniškai (1991–2020 m.)“, – skelbė meteorologai.
Paveiksle: oro temperatūros anomalijų grafikas. Raudona spalva rodo šiltesnius už vidurkį laikotarpius, o mėlyna – šaltesnius. Apatinė ir viršutinė pilkšvo ploto riba rodo atitinkamos dienos žemiausią ir aukščiausią oro temperatūrą. Prisiartinę galite matyti užfiksuotą kritulių kiekį atitinkamame mieste. Meteo.lt iliustracija.
Prognozuojama, kad trečiadienio naktį vietomis, daugiausia Vakarų Lietuvoje, trumpai palis, kai kur perkūnija. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, pajūryje gūsiai 15–20 m/s. Temperatūra 8–13, pajūryje 14–16 laipsnių šilumos. Dieną daugelyje rajonų trumpai palis. Vietomis perkūnija. Vėjas pietvakarių, vakarų, 9–14 m/s, pajūryje kai kur gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra 15–19 laipsnių šilumos.
Ketvirtadienio naktį vietomis, dieną daug kur trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, vakarų, 8–13 m/s, naktį pajūryje gūsiai iki 16 m/s. Temperatūra naktį 7–12, pajūryje 13–15, dieną 16–21 laipsnis šilumos.
Penktadienį daugelyje rajonų palis, vyraus trumpas lietus. Vėjas pietvakarių, 8–13 m/s, naktį pajūryje, dieną vietomis gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį 11–16, dieną 17–22 laipsniai šilumos.
