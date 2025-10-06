Pateikė naujausią orų prognozę

Anot Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos, sekmadienį vyravo debesuoti orai. Daugelyje rajonų palijo, vietomis vakariniuose rajonuose lietus buvo smarkus. Aukščiausia oro temperatūra 9–14 laipsnių šilumos. Labiausiai sušilo Akmenėje, iki 14,6 laipsnio šilumos. Naktį vietomis palijo. Žemiausia oro temperatūra 6–10 laipsnių šilumos. Šalnų dirvos paviršiuje nepasitaikė.
Pirmadienį kai kur trumpai palis. Vėjas pietinių krypčių, 7–12 m/s. Aukščiausia temperatūra 11–16 laipsnių šilumos.
Antradienio naktį be žymesnio lietaus, dieną kai kur truputį palis. Naktį ir rytą vietomis rūkas. Vėjas nepastovios krypties, 2–7 m/s. Temperatūra naktį 2–7, kai kur iki 9, dieną 11–16 laipsnių šilumos.
Trečiadienio naktį kai kur, dieną daug kur trumpai palis. Naktį kai kur rūkas. Vėjas pietinių krypčių, naktį 3–8 m/s, dieną 7–12 m/s. Temperatūra naktį 3–8, dieną 10–15 laipsnių šilumos.
Spalio 6 d. daugelyje šalies upių stebimas vandens lygio svyravimas, iki 11 cm per parą. Vakarinėje dalyje, vietomis, kilimas iki 32 cm.
Numatomas tolesnis vandens lygio svyravimas, daugiausia kritimas.
Vandens temperatūra upėse – 6–16, ežeruose – 10–14, Kuršių mariose – 11, Baltijos jūroje – 13 laipsnių šilumos.
Feisbuko grupėje „Orai ir klimatas Lietuvoje“ rašoma, kad apie bobų vasarą šį rudenį, regis, jau galima pamiršti.
„Jos šiemet nebuvo ir, panašu, nebebus. Bent jau šilti orai palepino iki pat rudens lygiadienio. Artimiausia tam, ką laikytume bobų vasara, bus savaitės pirmoje pusėje. Naktimis šalnų turėtume išvengti, o dienomis Lietuvoje sušils iki 11–16 laipsnių šilumos. Kaip spalį tokia oro temperatūra yra visai nebloga. Be to, turėtų vis iš po debesų pasirodyti Saulė. Lietaus iškris nedaug ir tik vietomis. Bus galima pasimėgauti įsivažiuojančiu auksiniu rudenėliu – tik neilgai. Kaip rodo skirtingi orų modeliai, nuo kito savaitgalio pamažu atšals“, – rašė meteorologas Gytis Valaika.
Grafike (paimtame iš meteologix orų svetainės) – pagrindinių orų modelių skaičiavimai. Oro temperatūros prognozė Kauno miestui. Kuo spalvotos linijos tarpusavyje glaudesnės, tuo prognozės patikimumas yra didesnis. Feisbuko mokslo svetainės „Orai ir klimatas Lietuvoje“ informacija.
Naujausi komentarai