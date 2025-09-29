VGT sutarė į vieningą Lietuvos oro gynybos sistemą integruoti šiuos pareigūnus

Dėl tokio integruoto modelio per artimiausias savaites ketinama sutarti su Vidaus reikalų ministerija.
„Mes – Krašto apsaugos sistema su Vidaus reikalų sistema – artimiausiu metu susėdę labai detaliai susidėliosime, kad turėtumėm integruotą oro erdvės gynybą skirtingose pozicijose, skirtingose teritorijos dalyse, pagal saugomų objektų poreikį“, – po pirmadienį vykusio Valstybės gynimo tarybos (VGT) posėdžio kalbėjo ministrė.
Anot D. Šakalienės, kartu su VRM ir atsakingomis institucijomis ketinama „aiškiai apsibrėžti“ jų kompetencijas oro gynybos sistemoje, įvertinti reikiamų techninių pajėgumų poreikį.
Ministrė kol kas teigė negalinti įvardinti, kiek tam reikės lėšų.
Savo ruožtu prezidento vyriausiasis patarėjas Deividas Matulionis sakė, kad krašto apsaugos ir vidaus reikalų sistemoms itin svarbu suderinti atsakomybės sferas, o nauji pajėgumai strateginių objektų apsaugą vykdančiai VST suteiktų galimybę numušti bepiločius orlaivius tokius kaip „Gerbera“ ar „Shahed“.
„VST padaliniai turi būti tinkamai aprūpinti, jog galėtų neutralizuoti turimomis priemonėmis tiek bepiločius orlaivius, tiek ir atitinkamai galimas atakas kitomis priemonėmis“, – teigė jis.
Šiuo metu VST paprastesnius bepiločius orlaivius gali paveikti tik turimomis elektroninėmis kovos priemonėmis.
„Pradinis norų sąrašas, pradinis planas iš tikrųjų yra pakankamai intensyvus ir plačios apimties. Tai tiesiog dėl to ir turime įsivertinti, kaip ir sakiau, kad nebūtų persidengimo ir kas yra realistiška“, – sakė D. Šakalienė.
Sutartys – artimiausiomis savaitėmis
Lietuva artimiausiais metais planuoja įsigyti papildomų oro gynybos stiprinimo priemonių už 500 mln. eurų.
Anot krašto apsaugos ministrės, sutartis dėl kelių rūšių radarų, papildomų akustinių sensorių bei antidroninių sistemų ketinama pasirašyti artimiausiomis savaitėmis.
„Žinoma, tam tikras procesų sulėtinimas bus todėl, kad mes kreipsimės į viešųjų pirkimų tarnybą“, – teigė ji.
Pasak D. Šakalienės, siekiant vykdyti pirkimus padidintos kontrolės būdu, nuo šiol Krašto apsaugos ministerija visais atvejais kreipsis į tarnybą.
Dėl KAM planuojamų braziliškų transporto lėktuvų „Embraer“ įsigijimo ikiteisminį tyrimą yra pradėjusi Specialiųjų tyrimų tarnyba (STT).
Kaip rašė BNS, oro gynybos klausimas tapo itin aktualus šią vasarą į Lietuvą įskridus dviem rusiškiems dronams „Gerbera“, iš kurių vienas turėjo sprogmenų.
Incidentas rugsėjį fiksuotas ir Lenkijoje, kaimyninės šalies oro erdvę pažeidė apie 20 Rusijos dronų.
Po šio įvykio NATO pranešė, kad sustiprins savo rytinio flango gynybą, siekiant padėti atremti Maskvos keliamą grėsmę bei paskelbė apie operaciją „Eastern Sentry“ („Rytų sargyba“).
Praėjusią savaitę Turkija Lietuvoje dislokavo modernų AWACS žvalgybinį orlaivį, o D. Šakalienė teigė, kad per kelis mėnesius Lietuvą pasieks ir kiti resursai.
Be kita ko, Seimui priėmus teisės aktų pataisas, kariuomenė taip pat gali greičiau ir paprasčiau neutralizuoti dronus, keliančius grėsmę Lietuvos oro erdvei.
(be temos)