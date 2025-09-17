Vyriausybė – už leidimą kariuomenei greičiau ir paprasčiau numušti grėsmę keliančius dronus

Ministrų kabinetas trečiadienį posėdžio metu palaikė Krašto apsaugos ministerijos (KAM) parengtas Aviacijos įstatymo ir Karinės jėgos naudojimo pataisas, joms dar turės pritarti Seimas.
Kaip teigiama nutarime, sprendimas priimtas atsižvelgiant į tai, kad dėl dronų vykdomų oro erdvės pažeidimų keliamo pavojaus nacionaliniam ir visuomenės saugumui, atsirado būtinybė kaip įmanoma greičiau sukurti efektyvesnes karinės jėgos panaudojimo prieš dronus sąlygas.
Pagal projektą, krašto apsaugos ministro ar jo įgalioto asmens sprendimu karinė jėga galėtų būti panaudota prieš bepiločius orlaivius draudžiamojoje ar ribojamojoje zonoje, jeigu jų skrydžiai vykdomi nesilaikant bepiločių orlaivių skrydžiams nustatytų sąlygų, apribojimų ar tvarkos.
Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa trečiadienį žurnalistams sakė, jog būtinas greitesnis mechanizmas nustatant draudžiamas zonas. Pagal dabar galiojantį reguliavimą kariai galėjo panaudoti jėgą tik prieš orlaivius, kurie buvo naudojami kaip ginklai draudžiamose zonose.
Siūlomas reguliavimas, anot K. Aleksos, leis greičiau nustatyti draudžiamąsias zonas.
„Jau ir dabar ministrė yra pasirašiusi įgaliojimą karinių oro pajėgų budėtojui priimti tokį sprendimą. Jau dabar tai yra, nereikia ministrės papildomo įsitraukimo tam, kad sureaguoti greitai. Išlaikysim tą greitį. Tiesiog mes turėsim kitą mechanizmą steigti draudžiamas zonas – ne per kelias dienas, bet minučių bėgyje“, – teigė K. Aleksa.
„Mes koreguojame ginklo jėgos naudojimo statutą, kur tose ribojamosiose zonose būtų galima naudoti karinę jėgą prieš bepiločius orlaivius“, – teigė viceministras.
Pasak viceministro, paskelbtose ribojamosiose zonose negalės skristi civiliniai orlaiviai, tam jie turės gauti leidimus.
Pagal projektą, oro eismo paslaugų teikėjui būtų numatyta pareiga užtikrinti, kad informacija apie konkrečių ribojamųjų zonų aktyvavimą būtų kaip įmanoma greičiau – ne vėliau kaip likus 10 minučių iki zonos aktyvavimo – perduota jo atsakomybės oro erdvėje esantiems orlaiviams, o visi orlaiviai, gavę informaciją apie aktyvuotą ribojamąją zoną privalėtų nedelsdami ją palikti.
„Draudžiamos skraidymo zonos, jos yra statinės, jos yra apibrėžtos, numatytos ir nustatytos. Tačiau kai skrenda bepiločiai orlaiviai, labai sudėtinga nustatyti, kur jie skrenda, kaip jie skrenda, kodėl jie skrenda, todėl įvedus naują sąvoką ribojamųjų zonų, galima operatyviai nuspręsti, ką daryti“, – teigė E. Sabutis.
KAM pažymi, kad net ir nustačius siūlomą karinės jėgos panaudojimo prieš bepiločius orlaivius pagrindą karinė jėga ne visais atvejais būtų taikoma. Ji būtų naudojama „tik esant absoliučiai karinei būtinybei tai daryti, imantis visų įmanomų atsargumo priemonių, siekiant išvengti sunkių padarinių asmenims ar turtui“.
