Ukraina sunaikino 97 iš 115 Rusijos paleistų dronų

Tokius duomenis Ukrainos karinės oro pajėgos šeštadienio rytą paskelbė socialiniame tinkle „Telegram“.
Nuo penktadienio, rugsėjo 26 d., 21 val. Rusija paleido 115 smogiamųjų dronų, įskaitant „Shahed“, „Gerbera“ ir kitus. Jie buvo leidžiami iš Rusijos teritorijos (Kursko, Milerovo, Primorsko Achtarsko) ir iš Čaudos, laikinai okupuotame Kryme.
Daugiau nei 70 dronų buvo „Shahed“ tipo bepilotės skraidyklės.
Nuo šios atakos Ukrainą gynė karo lėktuvai, priešlėktuvinių raketų, elektroninės kovos ir dronų pajėgos, ir mobilios šaulių grupės.
Iki šeštadienio 9 val. ryto Ukrainos šiaurėje, pietuose ir rytuose buvo numušti arba elektroninėmis kovos priemonėmis perimti 97 dronai.
Septyniolika Rusijos dronų smogė šešiose vietovėse, o numuštų dronų nuolaužos nukrito dar dviejose vietose.
Ukrainos karinės oro pajėgos perspėjo, kad Rusija tęsia ataką, o kitos smogiamųjų dronų grupės artėja iš šiaurės.