Vyriausybė žada padidinti lietuvių kalbos pamokų skaičių tautinių mažumų mokyklose

Tai numatyta praėjusią savaitę paskelbtame Vyriausybės programos priemonių įgyvendinimo plane. Toks dokumentas yra tvirtinamas kiekvienos naujos Vyriausybės.
Plane numatyta „užtikrinti lietuvių kalbos ir literatūros pamokų skaičiaus didinimą pradiniame ugdyme, nemažinant pamokų skaičiaus tautinių mažumų gimtajai kalbai mokytis tautinių mažumų mokyklose“.
Toks tikslas būtų įgyvendinamas iki kadencijos pabaigos, 2028 metų rudens.
BNS skelbė, kad dabartinė Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos (ŠMSM) vadovybė jau aiškinasi galimybes padidinti pamokų skaičių pradinukams, dėl to kreipėsi į Sveikatos apsaugos ministeriją.
Šiuo metu higienos normoje nustatyta, kad per dieną pirmoje klasėje negali būti daugiau kaip penkios pamokos, 2–4 klasėse – šešios, 5–10 klasėse ir gimnazijos I–IV klasėse – septynios pamokos.
Švietimo ministerija siūlo didžiausią galimą pamokų skaičių pradinių klasių mokiniams padidinti nuo 30 iki 31–32.
I. Ruginienės Vyriausybė pradėjo dirbti rugsėjo pabaigoje, ji pakeitė Gintauto Palucko kabinetą. Pastarasis iš pareigų pasitraukė teisėsaugai pradėjus tyrimus dėl jo ir su juo susijusio verslo.
