Palangos meras: gresia absurdiška situacija

Dar viena bandoma formuoti teisinė praktika palietė ir dar palies šimtus smulkių verslo įmonių ar tiesiog verslaujančių žmonių visoje Lietuvoje.
Valstybinės teritorijų planavimo ir statybų inspekcijos inspektorius R.Bukauskas šiomis dienomis įmonėms, teikiančioms rekreacines paslaugas ir pramogas Palangoje, J. Basanavičiaus gatvėje, atsiuntė privalomą nurodymą per pusę metų demontuoti visus rekreacinius įrenginius (batutus, vaikų laipynes, surenkamų konstrukcijų labirintą vaikams, apžvalgos ratą, vaikų žaidimo aikšteles ir pan.), nes, anot jo, rekreacinės paskirties sklype negali būti teikiamos tokios mokamos kurortinės paslaugos.
Dabar įsiklausykite: viešbutyje teisėtai veikiančios kavinės „PJazz“ ir „Vero cafe“ turi pašalinti žemės sklype pastatytas lauko kėdes, staliukus su skėčiais, nes kitaip privalės savo patiekalus ir gėrimus nešti į kiemą poilsiautojams nemokamai.
Jei kas, perskaitęs, kokius reikalavimus nurodė statybų inspektorius, pradėjo trinti rankomis ir džiūgauti, iškart turiu pasakyti – NESKUBĖKITE TO DARYTI, nes tai paliečia ne vieną sklypą, o visą Palangą, Šventąją ir visą Lietuvą.
Pagal tokią Statybos inspekcijos logiką reikės „išvalyti“ pusę Palangos ir Šventosios, kur rekreaciniuose sklypuose verslas vykdo veiklą, beje, turėdamas tam leidimus. Nes verslas tuoj susidurs su tokiais pat nurodymais, bausmėmis ir administraciniais ginčais.
Ką daryti visai Palangai, kuriai suteiktas kurorto statusas ir visa jos teritorija yra rekreacinė?
Ką daryti didžiajai daliai J. Basanavičiaus gatvės verslų, savo mokamas paslaugas lauke siūlančių būtent rekreacinėse teritorijose ?
Tokios interpretacijos dėl komercinės/nekomercinės veiklos nekomercinės paskirties žemės sklypuose netrukus teismams parūpins šūsnis teisminių ginčų ir verslo veiklų draudimus.
Esant tokioms interpretacijoms, mes turėtume iš visos Palangos nuo šaligatvių pašalinti, pavyzdžiui, ledų vežimėlius, uždrausti čia prekiauti gintarais, dailininkams teikti mokamas paslaugas ar uždrausti verstis dviračių nuoma – nes tai vyksta ant inžinerinės paskirties žemės, kur komercinė veikla neva negalima. Taip turėtų būti daroma ir visoje Lietuvoje, pavyzdžiui, Vilniuje Pilies gatvėje.
Mes turime uždrausti bet kokius koncertus ar renginius su bilietais mūsų Birutės parke, kaip ir Pažaislio vienuolyne, Vingio parke, Pakruojo dvare ar S. Dariaus ir S. Girėno stadione Kaune, kurie yra įsikūrę visuomeninėse, rekreacinėse, ar kultūros paveldo teritorijose. Arba tie renginiai čia turi būti organizuojami tik nemokamai, tarkime, savaitgalį vykęs Robbie Williams, ar pernai Ed Sheeran pasirodymai.
Mes turime uždrausti palangiškiams priimti poilsiautojus į savo būstus, nes tai ne komercinės, o gyvenamosios paskirties patalpos.
Turime uždaryti kavinių lauko terasas ar lauko baseinus, veikiančius rekreacinėse teritorijose.
Pastarąjį pavasarį jau turėjome ABSURDUŠKĄ situaciją, kai Palangos viešbučiams ir poilsio namams nebuvo išduodami leidimai teikti viešojo maitinimo paslaugas ir atidaryti restoranus ar kavines. Nes poilsio paskirties pastate neva galima miegoti, bet valgyti nevalia.
Dabar gresia DAR VIENA ABSURDIŠKA SITUACIJA dėl draudimų leisti teikti mokamas rekreacijos ir poilsio paslaugas rekreacinės paskirties sklypuose.
Kas toliau ?
