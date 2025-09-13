110 tūkst. žmonių susirinko kraštutinių dešiniųjų mitinge Londone

„Manome, kad demonstracijoje „Suvienykite Karalystę“ dalyvavo apie 110 tūkst. žmonių“, – teigė Londono metropoliteno policija, pažymėdama, kad apskaičiuodama šį skaičių naudojosi vaizdo kamerų ir policijos sraigtasparnio įrašais.
Į pietus nuo Vestminsterio į rytą susirinko didžiulės minios žmonių, kurių daugelis buvo apsigaubę Anglijos ir Didžiosios Britanijos vėliavomis, į tai, ką T. Robinsonas, JK kraštutinių dešiniųjų organizavimo veteranas, pavadino „didžiausiu šalyje laisvo žodžio festivaliu“.
Paskutiniame jo renginyje „Suvienykite Karalystę“ dalyviai žygiavo per Vestminsterio tiltą, o po to susirinko prie Dauningo gatvės, kur kalbas sakė kraštutinių dešiniųjų veikėjai iš visos Europos ir Šiaurės Amerikos.
„Tylioji dauguma daugiau nebetylės“, – miniai sakė Robinsonas.
„Šiandien yra kultūrinės revoliucijos kibirkštis“, – pridūrė.
Apie 5 tūkst. žmonių dalyvavo eitynėse „Pasipriešink rasizmui“, kurios vyko už maždaug kilometro į šiaurę, o policija dislokavo apie tūkstantį policijos pareigūnų, kad priešiškos grupės būtų atskirtos.
Demonstracijos vyko stiprėjant prieš imigraciją nukreiptoms nuotaikoms, nes „Brexit“ šalininko Nigelo Farage'o (Naidželo Faradžo) dešiniųjų „Reform“ partija pirmauja apklausose, o protestuotojai taikosi į viešbučius, kuriuose apgyvendinami prieglobsčio prašytojai.
42 metų T. Robinsonas, kuris ne vienerius metus vadovavo aršiai prieš musulmonus ir migrantus nukreiptai programai, yra ne kartą teistas už nusikalstamas veikas ir turi daug sekėjų internete, vis dažniau šias temas sujungia su teiginiais, kad Didžioji Britanija dabar yra priešiška žodžio laisvei.
„Kiekvieną dieną laikraščiuose skaitote ir liekate apstulbinti – suimami žmonės, nes išdrįso kalbėti apie imigraciją ar lyčių klausimus“, – AFP sakė Philipas Dodge'as (Filipas Dodžas), į pensiją išėjęs kepėjas iš Šefildo.
Jis su žmona atvyko į renginį, kurį gyvai stebėjo šimtai tūkstančių žiūrovų.
„Esu labai susirūpinęs. Niekada nemaniau, kad tai pamatysiu šioje šalyje“, – tvirtino jis.
