Abbasas: „Hamas“ neturės jokio vaidmens valdžioje

„Hamas“ neturės jokio vaidmens valdyme. „Hamas“ ir kitos frakcijos turės perduoti savo ginklus Palestinos nacionalinei administracijai“, – vaizdo žinutėje Jungtinių Tautų (JT) Generalinei Asamblėjai sakė M. Abbasas.
Jis taip pat pareiškė, kad 2023 metų spalio 7 dieną įvykdytas išpuolis prieš Izraelį nereprezentuoja jo žmonių, ir smerkė antisemitizmą.
„Nepaisant visų mūsų žmonių išgyvenimų, mes smerkiame tai, ką „Hamas“ įvykdė Spalio 7-ąją – veiksmus, kuriais buvo taikytasi į Izraelio civilius gyventojus ir jie paimti įkaitais, – nes šie veiksmai nereprezentuoja palestiniečių ir neatspindi jų teisingos kovos už laisvę ir nepriklausomybę“, – vaizdo kreipimesi sakė M. Abbasas.
Palestiniečių prezidentas, kalbėdamas vaizdo ryšiu, nes Jungtinės Valstijos neišdavė jam vizos, ketvirtadienį pasaulio lyderiams pareiškė, kad Gazos palestiniečiai „susiduria su Izraelio vykdomu genocido, naikinimo, bado ir priverstinio iškeldinimo karu“.
Jis taip pat išdėstė savo viziją, kaip vyriausybė atrodys pasibaigus karui, sakydamas, kad palestiniečių valdžia „yra pasirengusi prisiimti visą atsakomybę už valdymą ir saugumą“.
„Negali būti teisingumo, jei Palestina nebus išlaisvinta“, – sakė M. Abbasas.
