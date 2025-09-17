Apklausa: Lenkijoje krenta visuomenės pasitikėjimas Katalikų Bažnyčia

Visuomenės nuomonės ir rinkos tyrimų instituto IBRiS atliktos apklausos, kuri buvo paskelbta trečiadienį, duomenimis, tik 35,1 proc. respondentų teigė pasitikintys Katalikų Bažnyčia. 2016 m. rugsėjį pasitikėjimą institucija išreiškė 58 proc. gyventojų.
Tuo tarpu nepasitikėjimas Katalikų Bažnyčia per tą patį laikotarpį išaugo beveik dvigubai – nuo 24,2 proc. iki 47,1 proc.
IBRiS teigimu, „labiausiai nerimą keliantis pokytis“ įvyko per pastaruosius metus – bendram pasitikėjimo indeksui nuo 2024 m. spalio iki 2025 m. rugsėjo sumažėjus 4,3 procentinio punkto.
Per tą patį laikotarpį „labai nepasitikinčių“ respondentų procentinė dalis padidėjo 4,8 procentinio punkto. Tyrimų bendrovės nuomone, būtent ši grupė lėmė tokį didelį pasitikėjimo rodiklio sumažėjimą.
IBRiS pridūrė, kad, užfiksuoto mažėjimo tempo atžvilgiu, šios reprezentatyvios apklausos rezultatai yra vieni blogiausių per visą tyrimų istoriją
„Pateikti rezultatai nepalieka abejonių – susiduriame su beprecedenčio masto pasitikėjimo krize. Per vienerius metus pasitikėjimas sumažėjo daugiau nei 4 procentiniais punktais, o tai rodo, kad jau seniau prasidėjęs pasitikėjimo mažėjimo procesas paspartėjo“, – sakė IBRiS komunikacijos direktorius Kamilis Smogorzewskis.
IBRiS teigimu, tyrimas taip pat rodo vis didėjančią takoskyrą tarp Katalikų Bažnyčia „labai pasitikinčių“ (rekordiškai žemas 7,2 proc.) ir „labai nepasitikinčių“ (26,1 proc.) grupių.
Tyrimo metu rugsėjo 12–13 d. telefonu buvo apklausti 1 067 pilnamečiai Lenkijos gyventojai.
