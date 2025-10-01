Auksas atnaujino visų laikų vertės rekordą

Taurųjį metalą brangti skatina įtampa tarp Vašingtono ir Pekino, taip pat lūkesčiai, kad JAV centrinis bankas toliau mažins bazines palūkanas, pažymi „Trading Economics“.
JAV prezidentas Donaldas Trumpas penktadienį pagrasino nuo lapkričio įvesti papildomus 100 proc. muitus Kinijai, taip atnaujindamas prekybos karą su Pekinu. Toks žingsnis žengtas Pekinui sugriežtinus eksporto kontrolę retųjų žemių iškasenoms – itin svarbioms šiuolaikinių technologijų sudedamosioms dalims.
Nerimą rinkose dar labiau padidino tai, kad JAV vyriausybės veiklos sustabdymas užsitęsė dar savaitei, o Baltieji rūmai tęsia masinius federalinių darbuotojų atleidimus.
Tuo tarpu prekiautojai plačiai tikisi, kad Federalinis rezervų bankas kiekviename iš šiemet likusių monetarinės politikos svarstymų bazines palūkanas karpys 25 baziniais punktais.
