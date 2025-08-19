 Baltarusijos pilietis Lenkijoje apkaltintas šnipinėjimu

Baltarusijos pilietis Lenkijoje apkaltintas šnipinėjimu

2025-08-19 10:38
BNS inf.

Lenkų prokurorai apkaltino Baltarusijos pilietį planavus padegti sandėlį Rytų Lenkijoje užsienio žvalgybos nurodymu, pirmadienį pranešė lenkų nacionalinė prokuratūra.

Scanpix nuotr.

Lenkijos vidaus saugumo agentūra (ABW) Varšuvoje sulaikė Vitalijų S., kuris, kaip įtariama, planavo padegti sandėlį rytinėje Liublino vaivadijoje.

Nacionalinės prokuratūros atstovas Przemyslawas Nowakas (Pšemislavas Novakas) pirmadienį pranešė, kad Vitalijus S. fotografavo ir filmavo objektą, kurį planavo padegti. Šia vaizdo medžiaga jis pasidalijo su užsienio žvalgybos agentūromis.

„Prokuroras (...) apkaltino Vitalijų S. dėl darbo užsienio žvalgybos tarnyboms ir sabotažo ar diversijos aktų, susijusių su sandėlio padegimu Liublino vaivadijoje, rengimo“, – sakė P. Nowakas.

Vyras pripažino kaltę. Jam gresia laisvės atėmimo iki aštuonerių metų bausmė.

