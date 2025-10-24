Baudos lapelis ant priekinio stiklo gali tapti praeitimi

Baudos lapelis ant priekinio stiklo netrukus gali tapti praeitimi. Štai Vokietijos Diuseldorfo mieste važinėja automobilių numerius skenuojantys automobiliai. Jie ieško vairuotojų, kurie netinkamai parkuojasi. Vairuotojai automatiškai gauna elektroninį laišką. Tai Diuseldorfo gyventojams nepatinka.
„Nemanau, kad tai gera idėja, nes tai yra visiškas sekimas, todėl aš tam prieštarauju. Nors esu vairavimo instruktorė ir manau, kad puiku, jog žmonės parkuojasi protingai ir nestato automobilių nelegaliai“, – teigė pašnekovė.
„Jei norite čia pastatyti automobilį ir už tai nemokate, o paskui jus pagauna, tada tiesiog turite sumokėti baudą“, – nurodė kita pašnekovė.
Visas reportažas – LNK vaizdo įraše:
„Mes jau turime duomenų apsaugos įstatymus, jie jau pakankamai kišasi į mūsų gyvenimus. Dabar viskas būtų visiškai kontroliuojama. Aš visai nemanau, kad tai gerai“, – aiškino vyras.
Dirbtinio intelekto eismo prižiūrėtojas gali patikrinti 1 000 transporto priemonių per valandą. Viešosios tvarkos pareigūnai pėsčiomis – 50. Vis dėlto naujai tvarkai įgyvendinti prireiks laiko.
„Užsienio patirtis rodo, kad tektų įrengti naujus parkomatus, kurie leistų įvesti valstybinius numerius. Tai būtų labai brangu vietos valdžios institucijoms. Kilus abejonėms, duomenis taip pat tektų lyginti su kitomis duomenų bazėmis. Pavyzdžiui, tektų registruoti gyventojų leidimus statyti automobilius. Taigi, tai nėra taip lengva įgyvendinti, kaip kai kurie politikai gali įsivaizduoti“, – kalbėjo Vokietijos transporto asociacijos atstovas Romanas Sutholdas.
Be to, reikia keisti Kelių eismo įstatymą ir užtikrinti duomenų apsaugą. Jei pažeidimo nėra, duomenys turi būti nedelsiant ištrinti. Be to, jie negalėtų būti naudojami jokiam kitam tikslui.
