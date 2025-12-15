Britų žvalgybos vadovė: kyla grėsmė dėl Rusijos siekio sėti chaosą

Blaise Metreweli savo, kaip Jungtinės Karalystės (JK) užsienio žvalgybos tarnybos vadovės, pirmojoje viešoje kalboje atkreips dėmesį į tai, kad šalis susiduria su vis labiau nenuspėjamomis ir persipynusiomis grėsmėmis, akcentuodama, jos žodžiais, agresyvią ir ekspansionistinę Rusiją.
„Chaoso eksportas yra Rusijos požiūrio į tarptautinį bendradarbiavimą bruožas, o ne klaida, ir mes turėtume būti pasirengę, kad tai tęsis tol, kol Putinas bus priverstas pakeisti savo apskaičiavimus“, – sakoma jos kalboje, kurios ištraukas paskelbė MI6 prižiūrinti Užsienio reikalų ministerija.
MI6 vadovė, žinoma kaip „C“, yra vienintelis šios slaptos agentūros darbuotojas, kurio pavardė skelbiama viešai. Rugsėjo pabaigoje Richardą Moore'ą pakeitusi B. Metreweli anksčiau dirbo MI6 technologijų ir inovacijų direktore – išgalvoto bondiados įtaisų meistro „Q“ atitikmeniu realiame pasaulyje.
Jos kalboje teigiama, kad kovojant su hibridinėmis grėsmėmis svarbiausia yra tiek technologinis išprusimas, tiek žmogiškasis intelektas, o MI6 pareigūnai „turi taip pat gerai dirbti su kodo eilutėmis, kaip ir su žmogiškaisiais šaltiniais, taip pat laisvai kalbėti (programavimo kalba) „Python“, kaip ir įvairiomis kalbomis“.
Tai naujausias iš daugelio Vakarų gynybos ir saugumo institucijų perspėjimų dėl didėjančios hibridinės grėsmės iš tokių valstybių kaip Rusija, Iranas ir Kinija, kurios, pasak jų, naudoja kibernetines priemones, šnipinėja ir vykdo įtakos operacijas, keliančias grėsmę pasaulio stabilumui.
Praėjusią savaitę JK įvedė sankcijas kelioms Rusijos žiniasklaidos priemonėms dėl įtariamo informacinio karo kurstymo ir dviem Kinijos technologijų įmonėms dėl „plataus masto beatodairiškos kibernetinės veiklos“.
B. Metreweli yra pirmoji moteris, užėmusi šias pareigas nuo pat MI6 įkūrimo 1909 metais.
Kitos dvi pagrindinės britų žvalgybos agentūros jau sugriovė vadinamąsias stiklines lubas šnipų pasaulyje. Vidaus saugumo tarnybai MI5 1992–1996 metais vadovavo Stella Rimington, o 2002–2007 metais – Eliza Manningham-Buller.
JK elektroninės ir kibernetinės žvalgybos agentūra GCHQ 2023 metais savo pirmąja vadove moterimi paskyrė Anne Keast-Butler.
