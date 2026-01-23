Britus pykdo Trumpo žodžiai apie „fronto vengusius“ jų karius Afganistane

Ketvirtadienį transliuotame interviu „Fox News“ D. Trumpas, regis, nežinojo, kad po rugsėjo 11-osios išpuolių Pietų Azijos šalyje žuvo 457 britų kariai.
„Jie sakys išsiuntę karių į Afganistaną“, – JAV televizijos kanalui sakė D. Trumpas. „Ir jie tai padarė, bet laikėsi atokiau nuo fronto linijų“, – pridūrė jis.
D. Trumpas taip pat pakartojo savo teiginį, kad NATO neateis į pagalbą Jungtinėms Valstijoms, jei to būtų paprašyta.
Iš tikrųjų po rugsėjo 11-osios teroro aktų JK ir kitos sąjungininkės prisidėjo prie JAV Afganistane nuo 2001 m., kai šalis pasinaudojo NATO kolektyvinio saugumo straipsniu.
Žuvo ne tik Didžiosios Britanijos, bet ir NATO sąjungininkių, įskaitant Kanadą, Prancūziją, Vokietiją, Italiją, Daniją bei kitas, kariai.
Sveikatos apsaugos ministras Stephenas Kinnockas sakė, kad ministras pirmininkas Keiras Starmeris būtinai iškels šį klausimą D. Trumpui.
„Esu tikras, kad jis iškels šį klausimą prezidentui (...) Jis nepaprastai didžiuojasi mūsų ginkluotosiomis pajėgomis ir tai aiškiai pasakys prezidentui“, – sakė jis LBC radijui.
D. Trumpo komentarai buvo „akivaizdžiai klaidingi“ ir „labai nuviliantys“, transliuotojui „Sky News“ sakė S. Kinnockas.
„Jo žodžiai tiesiog neatitinka tikrovės, nes iš tikrųjų vienintelis kartas, kai buvo aktyvuotas 5 straipsnis, buvo siekiant padėti Jungtinėms Valstijoms po rugsėjo 11-osios“, – sakė jis.
„Labai daug britų kareivių ir daug kareivių iš kitų NATO sąjungininkių Europoje paaukojo savo gyvybes remdami Amerikos vadovaujamas misijas tokiose vietose kaip Afganistanas ir Irakas“, – pridūrė jis.
Parlamento Užsienio reikalų komiteto pirmininkė Emily Thornberry D. Trumpo pastabas pavadino „gerokai daugiau nei klaida“.
„Tai visiškas įžeidimas. Įžeidimas 457 šeimoms, netekusioms artimųjų Afganistane. Kaip jis drįsta sakyti, kad mes nebuvome fronto linijoje“, – ketvirtadienio vakarą BBC laidoje sakė Leiboristų partijos politikė.
Remiantis oficialiais JK duomenimis, 405 iš 457 Afganistane žuvusių britų neteko gyvybės per kovinius veiksmus. JAV neteko daugiau nei 2400 kareivių.
