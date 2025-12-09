„Copernicus“: 2025-ieji greičiausiai bus antri šilčiausi metai

„Copernicus“ duomenimis, vidutinė temperatūra pasaulyje sausio-lapkričio mėnesiais 1,48 laipsnio viršijo priešindustrinio 1850–1900 metų laikotarpio, kai dar nebuvo prasidėjusi žmogaus sukelta klimato kaita, lyginamąją vertę. 2025-ieji šiuo metu rikiuojasi vienoje vietoje su 2023 m., kurie pripažinti antrais šilčiausiais metais nuo stebėjimų pradžios.
Klimato kaita sukelia dažnesnius ir ekstremalesnius orų reiškinius, pabrėžia „Copernicus“. Lapkritį buvo fiksuota virtinė ekstremalių orų reiškinių, be kita ko, tropinės audros Pietryčių Azijoje, sukėlusios katastrofiškus potvynius ir pareikalavusios žmonių aukų. Praėjęs mėnuo, anot duomenų, buvo trečias šilčiausias lapkritis nuo stebėjimų pradžios po abiejų ankstesnių metų lapkričio mėnesių.
„Copernicus“ duomenimis, 2023–2025 metų temperatūros vidurkis pirmą kartą per trejų metų laikotarpį gali būti 1,5 laipsnio aukštesnis, lyginant su priešindustriniu laikotarpiu. Prieš dešimt metų Paryžiaus klimato susitarime buvo užsibrėžtas tikslas apriboti klimato šilimą, kad jis neviršytų 1,5 laipsnio, lyginant su priešindustriniu laikotarpiu.
„Šie skaičiai rodo, kad klimato kaita spartėja. Vienintelis būdas sušvelninti būsimą temperatūros kilimą yra greitai sumažinti šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą“, – sakė Samantha Burgess iš „Copernicus“. Aukštesnės už vidutines temperatūros pirmiausiai fiksuotos Šiaurės Kanadoje, Arkties vandenyne ir visoje Antarktidoje.
