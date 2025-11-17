Danijos partijos rinkimų išvakarėse patyrė kibernetinę ataką

Konservatorių ir kairiosios pakraipos Raudonųjų ir žaliųjų aljanso svetainės pirmadienio rytą kurį laiką buvo nepasiekiamos, pastebėjo naujienų agentūros AFP žurnalistas.
Taip pat buvo paveiktas interneto laikraštis „The Copenhagen Post“, skelbiantis Danijos naujienas anglų kalba.
„Brangūs skaitytojai, mūsų svetainė šiuo metu neveikia, matomas klaidos pranešimas „502 – Bad Gateway“, socialiniame tinkle „Instagram“ skelbė laikraštis.
„Danijos gynybos žvalgybos tarnyba mus informavo, kad tikėtina priežastis yra DDoS (paskirstyta paslaugos trikdymo) ataka“, – sakoma pranešime, nurodant, kad laikraštis taikiniu tapo dėl lapkričio 18 dienos vietos valdžios rinkimų nušvietimo.
DDoS atakos metu siekiama per daug apkrauti ir sutrikdyti interneto svetainę ar serverį.
Prorusiška programišių grupė „NoName057(16)" socialiniuose tinkluose paskelbė, kad taikosi į kelių danų partijų ir visuomeninio transliuotojo DR svetaines.
Tačiau DR naujienų agentūrai AFP nurodė: „Neužregistruota jokių incidentų, kurie būtų paveikę DR galimybes normaliai dirbti.“
Praėjusią savaitę ta pati grupė prisiėmė atsakomybę už kibernetines atakas prieš kelias Danijos savivaldybių, vyriausybės, gynybos kompanijos svetaines.
Lapkričio pradžioje rizikos įvertinime prieš vietos rinkimus Danijos žvalgybos tarnyba sakė, kad yra didelė kibernetinių atakų tikimybė.
„Tikėtina, kad porusiškų programišių grupės vykdys DDoS atakas prieš svetaines, susijusias su rinkimais“, – sakė žvalgyba.
Tuo metu karinės žvalgybos tarnyba AFP sakė, kad padėtį atidžiai stebi šalies Civilinės gynybos agentūra. Pastaroji kol kas neatsakė į AFP prašymą pakomentuoti.
Naujausi komentarai