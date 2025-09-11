Didžiosios Britanijos ambasadorius JAV atleistas dėl ryšių su Epsteinu

„Atsižvelgdamas į papildomą informaciją, pateiktą Peterio Mandelsono elektroniniuose laiškuose, ministras pirmininkas paprašė užsienio reikalų ministro atšaukti jį iš JAV ambasadoriaus pareigų“, – atsakydamas į skubų klausimą parlamente sakė Jungtinės Karalystės užsienio reikalų ministras Stephenas Doughty.
„Elektroniniai laiškai rodo, kad lordo Mandelsono santykių su Jeffrey Epsteinu gilumas ir mastas iš esmės skiriasi nuo to, kas buvo žinoma jo paskyrimo metu“, – pridūrė jis.
„Konkrečiai, nauja informacija yra Peterio Mandelsono teiginys, kad pirmasis nuosprendis Jeffrey Epsteino byloje buvo neteisėtas ir turėtų būti apskųstas.
Atsižvelgiant į tai ir nepamirštant Epsteino nusikaltimų aukų, jis buvo atšauktas iš ambasadoriaus pareigų, sprendimui įsigaliojant nedelsiant“, – teigiama šalies Užsienio reikalų ministerijos išplatintame pareiškime.
Į Jungtinės Karalystės ambasadoriaus JAV pareigas P. Mandelsonas buvo paskirtas šių metų vasario 10 d.
