Donaldas Trumpas grasina numušti Venesuelos lėktuvus

Jungtinės Valstijos siunčia į Puerto Riką 10 naikintuvų F-35, prezidentui pažadėjus susidoroti su narkotikų karteliais Karibuose, penktadienį naujienų agentūrai AFP sakė šaltiniai.
Naikintuvai šioje JAV valdoje dislokuojami augant įtampai dėl Vašingtono pajėgų telkimo regione, kur, kaip sakė Pentagonas, ketvirtadienį du Venesuelos kariniai lėktuvai „labai provokuojamai“ praskrido netoli JAV karinių jūrų pajėgų laivo tarptautiniuose vandenyse.
Puerto Rike dislokuojami amerikiečių lėktuvai prisidės prie JAV karo laivų, jau esančių pietinėje Karibų dalyje.
D. Trumpas didina spaudimą Venesuelos prezidentui Nicolas Maduro (Nikolui Madurui), kurį Jungtinės Valstijos kaltina vadovavimu narkotikų karteliui.
Penktadienį paklaustas, kokių žingsnių imtųsi, jei būtų daugiau incidentų, D. Trumpas atsakė: „Jei jie tikrai įstums mus į pavojingą padėtį, jie bus numušti.“
Antradienį JAV pajėgos smogė laivui Karibuose, kaip manoma, gabenusiam narkotikus. Šis laivas, pasak D. Trumpo, priklausė su N. Maduro susijusiai Venesuelos nusikalstamai grupuotei „Tren de Aragua“. Per smūgį žuvo 11 žmonių.
Kairiojo sparno lyderis N. Maduro, kurio perrinkimą 2024-aisiais JAV laiko neteisėtu, amerikiečių pajėgų telkimą pavadino „didžiausia grėsme, tekusia mūsų žemynui per pastaruosius 100 metų“.
„Jei Venesuela būtų užpulta, ji tuojau pat pradėtų ginkluotą kovą“, – užsienio žurnalistams sakė N. Maduro.
Jis mobilizavo Venesuelos kariuomenę, kurioje yra apie 340 tūkst. karių, ir rezervistus, kurių, jo teigimu, yra daugiau nei aštuoni milijonai.
Šiuo metu kovos su narkotikais pastangose Lotynų Amerikoje dalyvauja aštuoni JAV karinio jūrų laivyno laivai: trys amfibiniai atakos laivai, du eskadriniai minininkai, kreiseris ir pakrančių kovos laivas Karibuose, ir vienas eskadrinis minininkas rytinėje Ramiojo vandenyno dalyje, šią savaitę sakė JAV gynybos pareigūnai.
