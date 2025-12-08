Donaldas Trumpas kaltina Teksaso demokratą, kuriam suteikė malonę, lojalumo stoka

Teksaso kongresmenas Henry Cuellaras (Henris Kueljaras) ir jo žmona Imelda buvo kaltinami paėmę šimtus tūkstančių dolerių kyšių iš naftos ir dujų įmonės, kuri iš dalies priklauso Azerbaidžano vyriausybei.
Kaltinimus neigiantys sutuoktiniai balandį turėjo stoti prieš teismą, tačiau praėjusią savaitę prezidentas patenkino jų prašymus ir suteikė jiems malonę.
Netrukus po malonės suteikimo D. Trumpas savo socialiniame tinkle parašė sužinojęs, kad H. Cuellaras toliau dirbs „su tomis pačiomis radikalios kairės padugnėmis, dar prieš kelias savaites norėjusiomis, kad jis ir jo žmona visą likusį gyvenimą praleistų už grotų“.
„Tai nepatiks Teksaso rinkėjams ir Henry dukroms. Ką gi, kitą kartą jokio gero vyruko nebebus!“ – įspėjo D. Trumpas.
Nepaisant prezidento pykčio, H. Cuellaras gynė savo sprendimą, televizijai „Fox News“ teigdamas, kad yra „konservatyvus demokratas“ ir simpatizuoja abiem partijoms.
„Jei sekasi prezidentui, sekasi ir šaliai“, – teigė jis.
„Aš balsuoju ne už partiją. Aš balsuoju už tai, kas teisinga šaliai“, – pridūrė jis.
Daugiau nei 20 metų Kongrese dirbantis H. Cuellaras daugeliu socialinių klausimų, pavyzdžiui, dėl imigracijos, ginklų kontrolės ar abortų, nesutinka su savo partijos pozicija.
JAV Aukščiausiasis Teismas praėjusią savaitę leido Teksaso valstijai naudoti perbraižytus rinkimų apygardų žemėlapius 2026 metų Kongreso kadencijos vidurio rinkimuose, taip padidindamas respublikonų viltis išlaikyti Atstovų Rūmų kontrolę.
Šis Teksaso žingsnis sukūrė penkias papildomas, respublikonams palankias apygardas bei paskatino panašius veiksmus ir kitose valstijose.
Naujausi komentarai